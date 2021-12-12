ثلاثي الهلال ولاعب النصر ضمن قائمة التشكيلة المثالية

في دوري الأبطال لعام 2021

‬وقع اختيار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على ثلاثي الهلال السعودي، سلمان الفرج، وسالم الدوسري، ومحمد كنو، ولاعب النصر عبد الفتاح عسيري، ضمن ترشيحات التصويت الجماهيري للانضمام إلى التشكيلة المثالية في دوري الأبطال لعام 2021.



وجاء في القائمة التي أعلنها الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي، اليوم الأحد، 10 لاعبين من بينهم 4 نجوم سعوديين من فريقي الهلال والنصر، بالإضافة إلى كل من: شين جين-هو«بوهانج ستيلرز»، مهدي ترابي«برسبوليس»، ماتيوس«ناجويا»، فاليري كازايشفيلي «أولسان»، ايك سيونج-هو «جيونبك هيونداي»، و آن يونج-وو « دايجو».



وسجل لاعب الهلال سالم الدوسري 3 أهداف وصنع هدفاً في البطولة التي توج بها فريقه .

وقال الآسيوي إن لاعب الهلال محمد كنو، أحد أهم لاعبي فريقه، حيث غاب اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً عن مباراة واحدة فقط من المباريات العشر لفريقه خلال مشواره للفوز باللقب.



من جانب آخر نجح لاعب النصر عبد الفتاح عسيري في صناعة 11 فرصة للتسجيل بالإضافة لتسجيله هدفين، أما سلمان الفرج فكتب عنه الآسيوي: «ربما يكون قائد فريق الهلال الفائز باللقب، سلمان الفرج، قد شارك في أربع مباريات فقط في دوري أبطال آسيا هذا الموسم، لكن أهميته بالنسبة للفريق في وسط الملعب لا يمكن إنكارها مرة أخرى».



ويستمر التصويت حتى الأحد المقبل، عبر الموقع الرسمي للآسيوي، من أجل اختيار أفضل لاعب وسط خلال بطولة دوري أبطال آسيا للعام 2021.