أمير القصيم يدشن مشاريع لـ"دواجن الوطنية".. ويطلق الهوية الجديدة

قال: منطقتنا تعدّ سلة غذاء المملكة.. وهذه الشركة تثبت ذلك فعليًا

دشن أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، مساء أول أمس، عددًا من مشاريع شركة دواجن الوطنية، وإطلاق الهوية الجديدة للشركة.

جاء ذلك لدى زيارته الموسعة داخل المشروع والتي شملت توسعة اللاحم ليصل الإنتاج إلى مليون دجاجة، وافتتاح توسعة البياض ليصل الإنتاج إلى أكثر من 1.5 مليون بيضة يوميًا، وإدارة المختبرات المركزية، بجانب زيارة القسم النسائي والروضة وحضانة الأطفال.

وحضر الافتتاح رئيس مجلس الإدارة الشيخ سليمان الراجحي، الشيخ سعد الشثري، ووكيل إمارة منطقة القصيم، وكيل إمارة القصيم للشؤون الأمينة، وكيل وزارة الثروة الحيوانية، محافظ محافظة عيون الجواء، مدير فرع البيئة والمياه والزراعة ببريدة، ومستشار أمير منطقة القصيم.

وأكد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أن مشروع "الوطنية يعكس ترجمة للأهداف الوطنية"، لافتاً إلى أنه لا مبالغة في أن منطقة القصيم تعد سلة غذاء المملكة وشركة الوطنية بإنتاجها الزراعي والغذائي يثبت ذلك فعلياً.

وقال: زيارة هذا المشروع الوطني الكبير وتدشين مثل هذه المشاريع بالمنطقة يرسم فخراً واعتزازاً بالرجال المؤسسين والقائمين على مثل هذه المشاريع الوطنية الخادمة للوطن كون هذا المشروع هو أحد المشاريع المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي للوطن، وشركة دواجن الوطنية تمثل أمنًا غذائيًا للوطن.

وأضاف: هذا المشروع العملاق تعد من أهم إنجازاته هي توظيف نساء الوطن وتوفير البيئة الخاصة والملائمة لهن، وخاصة الخدمة التي تعد فريدة من نوعها وهي توفير روضة وحضانة خاصة لأطفال الموظفات في مشروع الوطنية.

ووصف الخطوة التي تعد فريدة من نوعها بـ"الدليل على رقي الشركة"، قائلاً: ذلك ليس بغريب على رجل أياديه مدودة لفعل الخير حتى خارج السعودية.

وأشاد بالأعمال الخيرية التي يقدمها الشيخ سليمان الراجحي عبر هذه المشاريع التنموية كونها تعكس وفاء لخدمة هذا الوطن من خلال توفير سبعة آلاف فرصة وظيفية للشباب والشابات.

وثمّن توظيف قرابة ألف موظفة يساندها خدمات عديدة لأبنائهن في الحضانة والاهتمام والرعاية الصحية، وأضاف: تلك الأعمال ترسم مهنية عالية تقدمها شركة دواجن الوطنية لتوفير بيئة عملية عالية الجودة.

وأعرب أمير القصيم عن سعادته بأن هيأ الله تعالى لهذا الوطن رجال مخلصين أوفياء خادمين للوطن وأبنائه وفي شتى المجالات.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة دواجن الوطنية في الكلمة التي ألقاها نيابة عن رئيس مجلس الإدارة الشيخ سليمان الراجحي: "الوطنية" تفي بما تعد وتحقق ما استهدف وقبل الوقت المحدد في جوانبَ متعددة، كلها تصب في تحقيق رؤية طموحة لأمن غذائي وطني، مضيفًا أن دواجن الوطنية تنتج 850 ألف طائر يوميًا.

وأضاف: نحن سائرون على الطريق لتحقيق أحد أهداف إستراتيجية الشركة بالوصول إلى أكثر من "مليون" دجاجة يوميًا في القريب العاجل وهو ما يحقق برنامج التحول الوطني 2020.

وأردف: تدشين أمير القصيم لمزارع إنتاج اللاحم الجديدة والمجهزة بأحدث التقنيات العالمية، والتي تعتمد بشكل كامل على الطاقة الشمسية التي تعد صديقة للبيئة، وكذلك التوسعة الكبيرة لمزارع البياض الجديدة ليصل إلى أكثر من 1.5 مليون بيضة مائدة يوميًا، وكذلك افتتاح مجمع المختبرات المركزية الجديد والمجهز بأحدث تقنيات الجودة العالمية، محفز وداعم قوي لنا في دواجن والوطنية والعاملين فيها للسير قدمًا في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية، وتأكيدًا من أمير منطقة القصيم على اهتمام قيادتنا الرشيدة بالمشاريع الوطنية وتشجيعها.

وتابع: أقدم الشكر لجميع زملائي في دواجن الوطنية من سعوديين وسعوديات مع زملائهم غير السعوديين الذين قدموا خبرتهم وجهدهم لوطنهم وشركتهم، حيث عمل الجميع في تعاون وتلاحم مثمر فأنتجوا إنجازًا احترافيًا متقن كما أرفع شكري بعد شكر الله وامتناني لجميع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص، وعلى رأسهم إمارة منطقة القصيم ووزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة المالية ووزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة الغذاء والدواء ومحافظة عيون الجواء وبلدية محافظة عيون الجواء على دعمهم ومساندتهم الدؤوبة.