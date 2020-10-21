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"تعليم الدرعية" يدعم الطلبة بأجهزة لوحية للتعليم عن بُعد

تخفيفًا لآثار جائحة كورونا على العملية التعليمية

نفَّذ مكتب التعليم بمحافظة الدرعية، بالتعاون مع مؤسسة عبد المنعم الراشد الإنسانية، مبادرة لدعم الطلاب والطالبات في التعليم عن بُعد، عبر منحهم أجهزة لوحية لتسهيل تعلمهم في ظل التعليم عن بُعد.

وتأتي هذه المبادرة من أجل رفع مستوى تحصيلهم الدراسي، واكتساب المهارات العلمية والعملية في منصة "مدرستي"، بما يسهم في إكمال مسيرتهم التعليمية دون عقبات في ظل الظروف الاستثنائية الحالية بسبب جائحة كورونا.

وتنطلق المبادرة من دعم الجهود المشتركة بين مؤسسات التعليم العام ومؤسسات القطاع الثالث غير الربحي، التي تسهم في تنمية المجتمع؛ وذلك لاحتواء تبعات الجائحة، بما ينسجم مع المبادرات الوطنية الرامية إلى الحد من آثارها السلبية على المجتمع، خاصة الطلاب والطالبات، وتحقيق أفضل المستويات التعليمية.

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"تعليم الدرعية" يدعم الطلبة بأجهزة لوحية للتعليم عن بُعد
سبق

نفَّذ مكتب التعليم بمحافظة الدرعية، بالتعاون مع مؤسسة عبد المنعم الراشد الإنسانية، مبادرة لدعم الطلاب والطالبات في التعليم عن بُعد، عبر منحهم أجهزة لوحية لتسهيل تعلمهم في ظل التعليم عن بُعد.

وتأتي هذه المبادرة من أجل رفع مستوى تحصيلهم الدراسي، واكتساب المهارات العلمية والعملية في منصة "مدرستي"، بما يسهم في إكمال مسيرتهم التعليمية دون عقبات في ظل الظروف الاستثنائية الحالية بسبب جائحة كورونا.

وتنطلق المبادرة من دعم الجهود المشتركة بين مؤسسات التعليم العام ومؤسسات القطاع الثالث غير الربحي، التي تسهم في تنمية المجتمع؛ وذلك لاحتواء تبعات الجائحة، بما ينسجم مع المبادرات الوطنية الرامية إلى الحد من آثارها السلبية على المجتمع، خاصة الطلاب والطالبات، وتحقيق أفضل المستويات التعليمية.

21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
09:42 PM

"تعليم الدرعية" يدعم الطلبة بأجهزة لوحية للتعليم عن بُعد

تخفيفًا لآثار جائحة كورونا على العملية التعليمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفَّذ مكتب التعليم بمحافظة الدرعية، بالتعاون مع مؤسسة عبد المنعم الراشد الإنسانية، مبادرة لدعم الطلاب والطالبات في التعليم عن بُعد، عبر منحهم أجهزة لوحية لتسهيل تعلمهم في ظل التعليم عن بُعد.

وتأتي هذه المبادرة من أجل رفع مستوى تحصيلهم الدراسي، واكتساب المهارات العلمية والعملية في منصة "مدرستي"، بما يسهم في إكمال مسيرتهم التعليمية دون عقبات في ظل الظروف الاستثنائية الحالية بسبب جائحة كورونا.

وتنطلق المبادرة من دعم الجهود المشتركة بين مؤسسات التعليم العام ومؤسسات القطاع الثالث غير الربحي، التي تسهم في تنمية المجتمع؛ وذلك لاحتواء تبعات الجائحة، بما ينسجم مع المبادرات الوطنية الرامية إلى الحد من آثارها السلبية على المجتمع، خاصة الطلاب والطالبات، وتحقيق أفضل المستويات التعليمية.

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