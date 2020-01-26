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"أمانة الأحساء": الرقصة تُعبّر عن طلب الفزعة والنخوة

"سبق" تتابع ردود أفعال مقطع الرقص

بعد أن نشرت "سبق" ردود أفعال عن المقطع الراقص في مهرجان تمور الأحساء، أصدرت أمانة الأحساء بياناً صحفياً تلقت "سبق" نسخة منه جاء فيه: "نظرًا لما تم تداوله من تفسير خاطئ جانب الصواب حول إحدى الفقرات التمثيلية في عرض تقديمي لقصيدة (نجمة عرب) المُنشدة، ضمن فقرات حفل افتتاح مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة 2019، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية".

ولبيان ذلك وتوضيحه، نؤكد أن ما ذهب إليه البعض من تفسيرات خاطئة وتتهم المهرجان بإشاعة ما يخالف عادات وتقاليد المجتمع السعودي الكريم، منافٍ للصحة، وأن ما تم عرضه لا يتعدى أن يكون حركة تمثيلية تعبيرية تحاكي الأبيات الشعرية التي تُعبر عن الفرح العارم بتسجيل الأحساء ضمن قائمة التراث العالمي والشكر الكبير لأمير المنطقة نظير ما قدمه في خدمة الأحساء والوطن.

وقالت الأمانة إن تلك الحركة التعبيرية هي بالأصل من التعبيرات التراثية القديمة وليست مختلقة حديثًا، وتُعبر عن طلب الفزعة والنخوة، وكذلك الفرح الكبير، مبينة أن "التي أدت هذه الحركة التمثيلية التعبيرية طفلة في عمر الزهور، ومن خلال الأبيات التالية يتضح أن ما قامت بأدائه الطفلة هو كما أوضحناه سابقًا، وليس كما يتم تداوله بشكل خاطئ".

الأبيات:

في ليلةٍ فيها الحسا نجمة عرب

حان الوعد غنو طرب لعيونها

صيت الحسا على العالم ما هو صعب


تستاهل المتميزة في لونها

لون الحسا وتراثها عز الطلب

وعناية اللي حبها مفتونها

النايفي النايفي فيه العجب

مثل الجبال النايفة يثنونها

وسط الحسا سعودنا وزنه ذهب

بفعوله اللي بالحسا ودونها

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة الأحساء": الرقصة تُعبّر عن طلب الفزعة والنخوة
سبق

بعد أن نشرت "سبق" ردود أفعال عن المقطع الراقص في مهرجان تمور الأحساء، أصدرت أمانة الأحساء بياناً صحفياً تلقت "سبق" نسخة منه جاء فيه: "نظرًا لما تم تداوله من تفسير خاطئ جانب الصواب حول إحدى الفقرات التمثيلية في عرض تقديمي لقصيدة (نجمة عرب) المُنشدة، ضمن فقرات حفل افتتاح مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة 2019، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية".

ولبيان ذلك وتوضيحه، نؤكد أن ما ذهب إليه البعض من تفسيرات خاطئة وتتهم المهرجان بإشاعة ما يخالف عادات وتقاليد المجتمع السعودي الكريم، منافٍ للصحة، وأن ما تم عرضه لا يتعدى أن يكون حركة تمثيلية تعبيرية تحاكي الأبيات الشعرية التي تُعبر عن الفرح العارم بتسجيل الأحساء ضمن قائمة التراث العالمي والشكر الكبير لأمير المنطقة نظير ما قدمه في خدمة الأحساء والوطن.

وقالت الأمانة إن تلك الحركة التعبيرية هي بالأصل من التعبيرات التراثية القديمة وليست مختلقة حديثًا، وتُعبر عن طلب الفزعة والنخوة، وكذلك الفرح الكبير، مبينة أن "التي أدت هذه الحركة التمثيلية التعبيرية طفلة في عمر الزهور، ومن خلال الأبيات التالية يتضح أن ما قامت بأدائه الطفلة هو كما أوضحناه سابقًا، وليس كما يتم تداوله بشكل خاطئ".

الأبيات:

في ليلةٍ فيها الحسا نجمة عرب

حان الوعد غنو طرب لعيونها

صيت الحسا على العالم ما هو صعب


تستاهل المتميزة في لونها

لون الحسا وتراثها عز الطلب

وعناية اللي حبها مفتونها

النايفي النايفي فيه العجب

مثل الجبال النايفة يثنونها

وسط الحسا سعودنا وزنه ذهب

بفعوله اللي بالحسا ودونها

26 يناير 2019 - 20 جمادى الأول 1440
08:55 PM

"أمانة الأحساء": الرقصة تُعبّر عن طلب الفزعة والنخوة

"سبق" تتابع ردود أفعال مقطع الرقص

A A A
عبدالله السالم - الأحساء
11
2,405

بعد أن نشرت "سبق" ردود أفعال عن المقطع الراقص في مهرجان تمور الأحساء، أصدرت أمانة الأحساء بياناً صحفياً تلقت "سبق" نسخة منه جاء فيه: "نظرًا لما تم تداوله من تفسير خاطئ جانب الصواب حول إحدى الفقرات التمثيلية في عرض تقديمي لقصيدة (نجمة عرب) المُنشدة، ضمن فقرات حفل افتتاح مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة 2019، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية".

ولبيان ذلك وتوضيحه، نؤكد أن ما ذهب إليه البعض من تفسيرات خاطئة وتتهم المهرجان بإشاعة ما يخالف عادات وتقاليد المجتمع السعودي الكريم، منافٍ للصحة، وأن ما تم عرضه لا يتعدى أن يكون حركة تمثيلية تعبيرية تحاكي الأبيات الشعرية التي تُعبر عن الفرح العارم بتسجيل الأحساء ضمن قائمة التراث العالمي والشكر الكبير لأمير المنطقة نظير ما قدمه في خدمة الأحساء والوطن.

وقالت الأمانة إن تلك الحركة التعبيرية هي بالأصل من التعبيرات التراثية القديمة وليست مختلقة حديثًا، وتُعبر عن طلب الفزعة والنخوة، وكذلك الفرح الكبير، مبينة أن "التي أدت هذه الحركة التمثيلية التعبيرية طفلة في عمر الزهور، ومن خلال الأبيات التالية يتضح أن ما قامت بأدائه الطفلة هو كما أوضحناه سابقًا، وليس كما يتم تداوله بشكل خاطئ".

الأبيات:

في ليلةٍ فيها الحسا نجمة عرب

حان الوعد غنو طرب لعيونها

صيت الحسا على العالم ما هو صعب


تستاهل المتميزة في لونها

لون الحسا وتراثها عز الطلب

وعناية اللي حبها مفتونها

النايفي النايفي فيه العجب

مثل الجبال النايفة يثنونها

وسط الحسا سعودنا وزنه ذهب

بفعوله اللي بالحسا ودونها

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