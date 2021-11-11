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"التنمية الاجتماعية" بالرياض يحتفل بالذكرى السابعة لمبايعة الملك سلمان

"الحربي": تستهدف تعزيز قيم المواطنة والانتماء لدى جميع فئات المجتمع

شارك مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي، مساء اليوم، في الفعالية التي نظمها مركز التنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بمناسبة "الذكرى 7 لمبايعة الملك سلمان _حفظه الله_ " التي أقيمت في مجمع الرياض بارك بمشاركة مجموعة من المتطوعين ومنسوبي المركز.

وكان "الحربي" قد تجول في المنصة المتنقلة للفعالية، وسجل حضوره بختم على مجسم فني للمملكة العربية السعودية يحمل صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.

اطلع "الحربي" على المنشورات التعريفية بخدمات المركز والهدايا العينية الموجهة للجمهور الخارجي من مرتادي وزوار المجمع التجاري.

وقال "الحربي": إن مركز التنمية الاجتماعية يهدف من خلال الفعالية إلى توظيف هذه المناسبة في تعزيز قيم المواطنة والانتماء لدى جميع فئات المجتمع كركيزة أساسية للمشاركة الإيجابية والفعالة في التنمية.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

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"التنمية الاجتماعية" بالرياض يحتفل بالذكرى السابعة لمبايعة الملك سلمان
سبق

شارك مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي، مساء اليوم، في الفعالية التي نظمها مركز التنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بمناسبة "الذكرى 7 لمبايعة الملك سلمان _حفظه الله_ " التي أقيمت في مجمع الرياض بارك بمشاركة مجموعة من المتطوعين ومنسوبي المركز.

وكان "الحربي" قد تجول في المنصة المتنقلة للفعالية، وسجل حضوره بختم على مجسم فني للمملكة العربية السعودية يحمل صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.

اطلع "الحربي" على المنشورات التعريفية بخدمات المركز والهدايا العينية الموجهة للجمهور الخارجي من مرتادي وزوار المجمع التجاري.

وقال "الحربي": إن مركز التنمية الاجتماعية يهدف من خلال الفعالية إلى توظيف هذه المناسبة في تعزيز قيم المواطنة والانتماء لدى جميع فئات المجتمع كركيزة أساسية للمشاركة الإيجابية والفعالة في التنمية.

11 نوفمبر 2021 - 6 ربيع الآخر 1443
09:35 PM

"التنمية الاجتماعية" بالرياض يحتفل بالذكرى السابعة لمبايعة الملك سلمان

"الحربي": تستهدف تعزيز قيم المواطنة والانتماء لدى جميع فئات المجتمع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شارك مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي، مساء اليوم، في الفعالية التي نظمها مركز التنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بمناسبة "الذكرى 7 لمبايعة الملك سلمان _حفظه الله_ " التي أقيمت في مجمع الرياض بارك بمشاركة مجموعة من المتطوعين ومنسوبي المركز.

وكان "الحربي" قد تجول في المنصة المتنقلة للفعالية، وسجل حضوره بختم على مجسم فني للمملكة العربية السعودية يحمل صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.

اطلع "الحربي" على المنشورات التعريفية بخدمات المركز والهدايا العينية الموجهة للجمهور الخارجي من مرتادي وزوار المجمع التجاري.

وقال "الحربي": إن مركز التنمية الاجتماعية يهدف من خلال الفعالية إلى توظيف هذه المناسبة في تعزيز قيم المواطنة والانتماء لدى جميع فئات المجتمع كركيزة أساسية للمشاركة الإيجابية والفعالة في التنمية.

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