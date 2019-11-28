على مستوى المملكة.. بدء العمل في أول مركز صحي بمجمع تجاري في الخبر

يضم عيادات طبيب الأسرة وللحوامل والتغذية الصحية وعيادة الطفل السليم

أعلن التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية بدء العمل في أول مركز صحي في مجمع تجاري، وذلك بمجمع الخبر بلازا، حيث يضم عيادات تخصصية طبيب الأسرة وعيادة للحوامل والتغذية الصحية وعيادة الطفل السليم، ومختبر وقسم للطوارئ للحالات العاجلة حسب فرز وتصنيف الحالات وفق المعايير الطبية العالمية خلال ساعات عمل المركز من 8 إلى 4 مساء.

ويحتوي المركز على عيادة للمدرب الصحي صُممت لتمكين ودعم أفراد المجتمع الأصحاء وغير الأصحاء للتحسين من نمط حياتهم من خلال تجنب عوامل الخطورة الصحية وتحقيق الأهداف المخطط لها، بشكل فردي أو جماعي على حسب احتياج الفرد النفسي أو الغذائي أو الرياضي لمساعدته على الإقلاع من التدخين.