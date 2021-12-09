"أنيمي" ومزاد لبيع الرموز.. الروبوت السعودي "صوفيا" إلى الـ"ميتافيرس"!

آمال تنعقد ليجمع الذكاء الاصطناعي بين البشرية والتكنولوجيا خدمة للإنسان

دخلت الروبوت "صوفيا" الحاصلة على الجنسية السعودية، عالم الرموز غير القابلة للاستبدال "NFTs"، وهو ما يمكنها من التفاعل بشكل مستقل مع الأشخاص في بيئة الميتافيرس "العالم الافتراضي".



وسيتم إصدار نسخة "أنيمي" افتراضية من الروبوت "صوفيا" في 100 رمز غير قابل للاستبدال.



ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن جين ليم، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي الحالي للشركة الناشئة "بيينغ أيه إي" والرئيسة التنفيذية السابقة لشركة "هانسون روبوتيكس، الداعمة للروبوت "صوفيا" إنها تأمل أن يجمع الذكاء الاصطناعي الجديد بين البشرية والتكنولوجيا لمساعدة البشر.



وتبني شركة "الاثيا اي اي" بروتوكولاً لا مركزياً لإنشاء "ميتافيرس" تضم رموزاً غير قابلة للاستبدال تفاعلية، سيتم بيعها بالمزاد العلني في السوق بدءاً من 16 ديسمبر الجاري.



يشار إلى أن "صوفيا" حصلت على الجنسية وجواز السفر السعودي في عام 2017، كأول روبوت في العالم يحصل على جنسية وجواز سفر.