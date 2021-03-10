النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عيادات مستشفى بللحمر تخدم أكثر من 25 ألف مستفيد خلال 2020

قسم المختبر أجرى 88740 فحصاً مخبرياً و11369 فحص أشعة

كشف تقرير لمستشفى بللحمر العام، أن المستشفى أجرى خلال عام (2020م) 264 عملية جراحية، فيما راجع العيادات 25459 مراجعاً.

وفي التفاصيل، أوضح تقرير إحصائي لخدمات المستشفى خلال العام الميلادي الماضي؛ أن قسم المختبر بالمستشفى أجرى 88740 فحصاً مخبرياً و11369 فحص أشعة، إضافة إلى تقديم الخدمة الاجتماعية لـ9 حالات.

وأشار التقرير أن عدد الوصفات الطبية المصروفة من الصيدلية بلغت 13518 وصفة طبية، وبلغ عدد الوجبات الغذائية المقدمة 22925 وجبة غذائية.

وجاء في التقرير الإحصائي للمستشفى لعام 2020م أن عدد مراجعي عيادات الأسنان بلغ 1514 مستفيداً وفي مجال خدمة العيون 735 مستفيداً.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
عيادات مستشفى بللحمر تخدم أكثر من 25 ألف مستفيد خلال 2020
سبق

كشف تقرير لمستشفى بللحمر العام، أن المستشفى أجرى خلال عام (2020م) 264 عملية جراحية، فيما راجع العيادات 25459 مراجعاً.

وفي التفاصيل، أوضح تقرير إحصائي لخدمات المستشفى خلال العام الميلادي الماضي؛ أن قسم المختبر بالمستشفى أجرى 88740 فحصاً مخبرياً و11369 فحص أشعة، إضافة إلى تقديم الخدمة الاجتماعية لـ9 حالات.

وأشار التقرير أن عدد الوصفات الطبية المصروفة من الصيدلية بلغت 13518 وصفة طبية، وبلغ عدد الوجبات الغذائية المقدمة 22925 وجبة غذائية.

وجاء في التقرير الإحصائي للمستشفى لعام 2020م أن عدد مراجعي عيادات الأسنان بلغ 1514 مستفيداً وفي مجال خدمة العيون 735 مستفيداً.

10 مارس 2021 - 26 رجب 1442
08:47 PM

عيادات مستشفى بللحمر تخدم أكثر من 25 ألف مستفيد خلال 2020

قسم المختبر أجرى 88740 فحصاً مخبرياً و11369 فحص أشعة

A A A
بندر آل عوض - عسير
0
8

كشف تقرير لمستشفى بللحمر العام، أن المستشفى أجرى خلال عام (2020م) 264 عملية جراحية، فيما راجع العيادات 25459 مراجعاً.

وفي التفاصيل، أوضح تقرير إحصائي لخدمات المستشفى خلال العام الميلادي الماضي؛ أن قسم المختبر بالمستشفى أجرى 88740 فحصاً مخبرياً و11369 فحص أشعة، إضافة إلى تقديم الخدمة الاجتماعية لـ9 حالات.

وأشار التقرير أن عدد الوصفات الطبية المصروفة من الصيدلية بلغت 13518 وصفة طبية، وبلغ عدد الوجبات الغذائية المقدمة 22925 وجبة غذائية.

وجاء في التقرير الإحصائي للمستشفى لعام 2020م أن عدد مراجعي عيادات الأسنان بلغ 1514 مستفيداً وفي مجال خدمة العيون 735 مستفيداً.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,905
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,093
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,809
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,238

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر
فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

علي آل شرمة
محمد بن سلمان مشغول ..

محمد بن سلمان مشغول ..

إبراهيم الحازمي
هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

عبدالرحمن القحطاني
هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

يحيى فقيهي
أيقونة الابتزاز..!

أيقونة الابتزاز..!

ماجد البريكان
الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

غسان محمد عسيلان
أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة