"الحمزي" يفوز بجائزة المؤتمر الدولي للطب والعلوم الصحية بأستراليا

ببحثه عن "استخدام تكنولوجيا الاتصال في تثقيف مرضى السكري"

فاز المبتعث جمال حمزي بجائزة أفضل ورقة علمية مقدمة في المؤتمر الدولي للطب والعلوم الصحية في مدينة برزبين الأسترالية.

تركزت الورقة البحثية المقدمة في المؤتمر، على فعالية استخدام تكنولوجيا الاتصال في تثقيف مرضى السكري البالغين من النوع الثاني.

وقال "الحمزي": إن الأمنيات تتحقق بالهمة العالية والروح الإيجابية والسعي الحثيث نحو الهدف، معبرًا عن فخره بهذا الإنجاز واعتزازه وامتنانه للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا على الدعم اللا محدود الذي يحصل عليه المبتعثون في أرقى جامعات العالم.

ويعتبر "الحمزي" أحد مبتعثي وزارة الصحة، ويتبع مديرية الشؤون الصحية بمنطقة جازان، حصل على ماجستير رعاية صحية أولية بتفوق أكاديمي، ممثلًا للدفعة الأولى التي تبتعث لهذا التخصص في السعودية، بالإضافة لحصوله مؤخرًا على شهادة IASSC الممنوحة من المنظمة الدولية بأمريكا للجودة والسيكس سيقما.