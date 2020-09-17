النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"إرادة" تنظم دورة عن الأدوية عالية الخطورة والعلاجات المتشابهة

استفاد منها 25 ممارساً صحياً وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية

نظم مجمع إرادة والصحة النفسية لخدمات إرادة، ممثلاً في إدارة الرعاية الصيدلية دورة تدريبية اليوم الخميس بعنوان "الأدوية عالية الخطورة والمتشابهة في الشكل والنطق".

قدّمت الدورة الدكتورة ريهام الحازمي بالتعاون مع إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بالمجمع، بهدف التعرف على التفرقة بين الأدوية للشريحة المستهدفة من الأطباء والصيادلة والتمريض.

حضر الدورة أكثر من 25 ممارساً صحياً ملتزمين بالإجراءات والاحترازات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

مجمع إرادة والصحة النفسية لخدمات إرادة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"إرادة" تنظم دورة عن الأدوية عالية الخطورة والعلاجات المتشابهة
سبق

نظم مجمع إرادة والصحة النفسية لخدمات إرادة، ممثلاً في إدارة الرعاية الصيدلية دورة تدريبية اليوم الخميس بعنوان "الأدوية عالية الخطورة والمتشابهة في الشكل والنطق".

قدّمت الدورة الدكتورة ريهام الحازمي بالتعاون مع إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بالمجمع، بهدف التعرف على التفرقة بين الأدوية للشريحة المستهدفة من الأطباء والصيادلة والتمريض.

حضر الدورة أكثر من 25 ممارساً صحياً ملتزمين بالإجراءات والاحترازات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442
12:25 PM

"إرادة" تنظم دورة عن الأدوية عالية الخطورة والعلاجات المتشابهة

استفاد منها 25 ممارساً صحياً وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
66

نظم مجمع إرادة والصحة النفسية لخدمات إرادة، ممثلاً في إدارة الرعاية الصيدلية دورة تدريبية اليوم الخميس بعنوان "الأدوية عالية الخطورة والمتشابهة في الشكل والنطق".

قدّمت الدورة الدكتورة ريهام الحازمي بالتعاون مع إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بالمجمع، بهدف التعرف على التفرقة بين الأدوية للشريحة المستهدفة من الأطباء والصيادلة والتمريض.

حضر الدورة أكثر من 25 ممارساً صحياً ملتزمين بالإجراءات والاحترازات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,094
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,974
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,773
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,634

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

ماجد الجوهري
شكسبير رسام الكلمات

شكسبير رسام الكلمات

غسان محمد عسيلان
نحن نشرب البحر..!

نحن نشرب البحر..!

عبدالغني الشيخ
النقطة الحمراء

النقطة الحمراء

بدر الغامدي
القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

علي آل شرمة
لم تُخلَقي جرسونة

لم تُخلَقي جرسونة

أحمد عجب
التجار ولعبة الضريبة

التجار ولعبة الضريبة

ابتسام منصور القحطاني
سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

د. بشير الصم
احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

عبدالرحمن المرشد
واقعية التعليم الافتراضي!!

واقعية التعليم الافتراضي!!

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة