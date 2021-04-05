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"الوادعي" يؤكد ضرورة دعم ظهران الجنوب بمشاريع نوعية لتسريع التنمية

خلال اجتماعه مع مدير عام النقل بعسير ووكيل أمانة المنطقة

أكد رئيس المجلس البلدي لبلدية محافظة ظهران الجنوب، عوض آل المؤنس الوادعي، ضرورة دعم أمانة منطقة عسير والإدارة العامة للنقل بالمنطقة، بمشاريع نوعية، لتسريع عجلة التنمية في المحافظة الحدودية والمراكز الإدارية التابعة لها.

وقال "الوادعي"، إن المجلس البلدي بظهران الجنوب، أطلع وكيل أمانة منطقة عسير، المهندس عبدالله المصلح، اليوم، على أهم المشاريع التي تم توقيع عقودها ومعتمدة ضمن ميزانية البلدية، خصوصًا مشروع السفلتة والأرصفة والإنارة "المرحلة الأولى" ومشروع مبنى البلدية ومشروع الدراسات الفنية والإشراف.

وأضاف "الوادعي"، أنهم خرجوا بنتائج إيجابية مع المهندس "المصلح" الذي كان متجاوبًا وصريحًا في طرحه.

من جهة أخرى، اجتمع "الوادعي"، وعدد من أعضاء المجلس البلدي مع مدير عام فرع وزارة النقل بعسير، المهندس عبدالله بن علي الغامدي، لمناقشة مشاريع النقل بالمحافظة وصيانة مدخل طريق منفذ علب الدولي وسط المحافظة، والذي تأثر بمرور الشاحنات ومعدات القوات المسلحة.

وكذلك صيانة عقبة تلحم، والتي تربط مدينة ظهران الجنوب بمركز الغايل التابع للمحافظ، وإمكانية إعادة فتح مكتب الوزارة الذي أغلق لأسباب مجهولة.

ووعد المهندس "الغامدي"، بزيارة للمحافظة والاجتماع مع المجلس البلدي والخروج بورقة عمل تكون نتائجها إيجابية، بإذن الله.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الوادعي" يؤكد ضرورة دعم ظهران الجنوب بمشاريع نوعية لتسريع التنمية
سبق

أكد رئيس المجلس البلدي لبلدية محافظة ظهران الجنوب، عوض آل المؤنس الوادعي، ضرورة دعم أمانة منطقة عسير والإدارة العامة للنقل بالمنطقة، بمشاريع نوعية، لتسريع عجلة التنمية في المحافظة الحدودية والمراكز الإدارية التابعة لها.

وقال "الوادعي"، إن المجلس البلدي بظهران الجنوب، أطلع وكيل أمانة منطقة عسير، المهندس عبدالله المصلح، اليوم، على أهم المشاريع التي تم توقيع عقودها ومعتمدة ضمن ميزانية البلدية، خصوصًا مشروع السفلتة والأرصفة والإنارة "المرحلة الأولى" ومشروع مبنى البلدية ومشروع الدراسات الفنية والإشراف.

وأضاف "الوادعي"، أنهم خرجوا بنتائج إيجابية مع المهندس "المصلح" الذي كان متجاوبًا وصريحًا في طرحه.

من جهة أخرى، اجتمع "الوادعي"، وعدد من أعضاء المجلس البلدي مع مدير عام فرع وزارة النقل بعسير، المهندس عبدالله بن علي الغامدي، لمناقشة مشاريع النقل بالمحافظة وصيانة مدخل طريق منفذ علب الدولي وسط المحافظة، والذي تأثر بمرور الشاحنات ومعدات القوات المسلحة.

وكذلك صيانة عقبة تلحم، والتي تربط مدينة ظهران الجنوب بمركز الغايل التابع للمحافظ، وإمكانية إعادة فتح مكتب الوزارة الذي أغلق لأسباب مجهولة.

ووعد المهندس "الغامدي"، بزيارة للمحافظة والاجتماع مع المجلس البلدي والخروج بورقة عمل تكون نتائجها إيجابية، بإذن الله.

05 إبريل 2021 - 23 شعبان 1442
05:38 PM

"الوادعي" يؤكد ضرورة دعم ظهران الجنوب بمشاريع نوعية لتسريع التنمية

خلال اجتماعه مع مدير عام النقل بعسير ووكيل أمانة المنطقة

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بندر آل عوض - ظهران الجنوب
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أكد رئيس المجلس البلدي لبلدية محافظة ظهران الجنوب، عوض آل المؤنس الوادعي، ضرورة دعم أمانة منطقة عسير والإدارة العامة للنقل بالمنطقة، بمشاريع نوعية، لتسريع عجلة التنمية في المحافظة الحدودية والمراكز الإدارية التابعة لها.

وقال "الوادعي"، إن المجلس البلدي بظهران الجنوب، أطلع وكيل أمانة منطقة عسير، المهندس عبدالله المصلح، اليوم، على أهم المشاريع التي تم توقيع عقودها ومعتمدة ضمن ميزانية البلدية، خصوصًا مشروع السفلتة والأرصفة والإنارة "المرحلة الأولى" ومشروع مبنى البلدية ومشروع الدراسات الفنية والإشراف.

وأضاف "الوادعي"، أنهم خرجوا بنتائج إيجابية مع المهندس "المصلح" الذي كان متجاوبًا وصريحًا في طرحه.

من جهة أخرى، اجتمع "الوادعي"، وعدد من أعضاء المجلس البلدي مع مدير عام فرع وزارة النقل بعسير، المهندس عبدالله بن علي الغامدي، لمناقشة مشاريع النقل بالمحافظة وصيانة مدخل طريق منفذ علب الدولي وسط المحافظة، والذي تأثر بمرور الشاحنات ومعدات القوات المسلحة.

وكذلك صيانة عقبة تلحم، والتي تربط مدينة ظهران الجنوب بمركز الغايل التابع للمحافظ، وإمكانية إعادة فتح مكتب الوزارة الذي أغلق لأسباب مجهولة.

ووعد المهندس "الغامدي"، بزيارة للمحافظة والاجتماع مع المجلس البلدي والخروج بورقة عمل تكون نتائجها إيجابية، بإذن الله.

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