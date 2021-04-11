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موقع أمريكي يكشف عن تسريب بيانات 1.3 مليون من مستخدمي "كلوب هاوس"

شملت أسماء مستخدمي التطبيق وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي وتفاصيل أخرى

كشف تقرير نشره موقع "سايبر نيوز" الأمريكي، عن تسريب بيانات شخصية لما لا يقل عن 1.3 مليون من مستخدمي تطبيق "كلوب هاوس" الأمريكي.

وتَضَمّنت البيانات المسربة لمستخدمي التطبيق أسماءهم وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تفاصيل أخرى؛ وفق التقرير.

ووفق الموقع؛ فقد يسيء القراصنة استغلال البيانات الواقعة بين أيديهم، والتي قد تسهل استهداف أصحابها.

وأضاف التقرير الذي نقلته "روسيا اليوم" أن موقع "سايبر نيوز" تَواصل مع "كلوب هاوس"؛ للتأكد من صحة تسرب قاعدة البيانات وما إذا كان "كلوب هاوس" على علم بأي خرق لأنظمتهم، إلا أنه لم يتلقَّ أي رد من الشركة".

يشار إلى أن "كلوب هاوس" اجتاح العالم الافتراضي وجذب الملايين في وقت قصير لكشف عوالمه وما يحمله من جديد.

وتُحقق خدمة "كلوب هاوس" الأمريكية نجاحًا كبيرًا في الأشهر الأخيرة، وهي شبكة اجتماعية صوتية تتيح للمستخدمين التجمع في غرف محادثات افتراضية.

تطبيق كلوب هاوس

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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موقع أمريكي يكشف عن تسريب بيانات 1.3 مليون من مستخدمي "كلوب هاوس"
سبق

كشف تقرير نشره موقع "سايبر نيوز" الأمريكي، عن تسريب بيانات شخصية لما لا يقل عن 1.3 مليون من مستخدمي تطبيق "كلوب هاوس" الأمريكي.

وتَضَمّنت البيانات المسربة لمستخدمي التطبيق أسماءهم وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تفاصيل أخرى؛ وفق التقرير.

ووفق الموقع؛ فقد يسيء القراصنة استغلال البيانات الواقعة بين أيديهم، والتي قد تسهل استهداف أصحابها.

وأضاف التقرير الذي نقلته "روسيا اليوم" أن موقع "سايبر نيوز" تَواصل مع "كلوب هاوس"؛ للتأكد من صحة تسرب قاعدة البيانات وما إذا كان "كلوب هاوس" على علم بأي خرق لأنظمتهم، إلا أنه لم يتلقَّ أي رد من الشركة".

يشار إلى أن "كلوب هاوس" اجتاح العالم الافتراضي وجذب الملايين في وقت قصير لكشف عوالمه وما يحمله من جديد.

وتُحقق خدمة "كلوب هاوس" الأمريكية نجاحًا كبيرًا في الأشهر الأخيرة، وهي شبكة اجتماعية صوتية تتيح للمستخدمين التجمع في غرف محادثات افتراضية.

11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442
01:35 PM

موقع أمريكي يكشف عن تسريب بيانات 1.3 مليون من مستخدمي "كلوب هاوس"

شملت أسماء مستخدمي التطبيق وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي وتفاصيل أخرى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف تقرير نشره موقع "سايبر نيوز" الأمريكي، عن تسريب بيانات شخصية لما لا يقل عن 1.3 مليون من مستخدمي تطبيق "كلوب هاوس" الأمريكي.

وتَضَمّنت البيانات المسربة لمستخدمي التطبيق أسماءهم وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تفاصيل أخرى؛ وفق التقرير.

ووفق الموقع؛ فقد يسيء القراصنة استغلال البيانات الواقعة بين أيديهم، والتي قد تسهل استهداف أصحابها.

وأضاف التقرير الذي نقلته "روسيا اليوم" أن موقع "سايبر نيوز" تَواصل مع "كلوب هاوس"؛ للتأكد من صحة تسرب قاعدة البيانات وما إذا كان "كلوب هاوس" على علم بأي خرق لأنظمتهم، إلا أنه لم يتلقَّ أي رد من الشركة".

يشار إلى أن "كلوب هاوس" اجتاح العالم الافتراضي وجذب الملايين في وقت قصير لكشف عوالمه وما يحمله من جديد.

وتُحقق خدمة "كلوب هاوس" الأمريكية نجاحًا كبيرًا في الأشهر الأخيرة، وهي شبكة اجتماعية صوتية تتيح للمستخدمين التجمع في غرف محادثات افتراضية.

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