النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون "الأقصى"

اقتحموا صحن قبة الصخرة بشكل استفزازي

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، قولها إن 98 مستوطنًا، تجولوا في أرجاء المسجد، واقتحموا صحن قبة الصخرة بشكل استفزازي.

المسجد الأقصى الاحتلال الإسرائيلي

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون "الأقصى"
سبق

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، قولها إن 98 مستوطنًا، تجولوا في أرجاء المسجد، واقتحموا صحن قبة الصخرة بشكل استفزازي.

19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442
02:21 PM

عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون "الأقصى"

اقتحموا صحن قبة الصخرة بشكل استفزازي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
99

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، قولها إن 98 مستوطنًا، تجولوا في أرجاء المسجد، واقتحموا صحن قبة الصخرة بشكل استفزازي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,945
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,120
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,553
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,397

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة