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القنفذة والليث وجدة ورابغ.. رياح وأتربة و"الأرصاد" تنبّه

تشمل الأجزاء الساحلية وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة تُثير الأتربة على محافظات: القنفذة والليث وجدة ورابغ، تشمل الأجزاء الساحلية منها.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القنفذة والليث وجدة ورابغ.. رياح وأتربة و"الأرصاد" تنبّه
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة تُثير الأتربة على محافظات: القنفذة والليث وجدة ورابغ، تشمل الأجزاء الساحلية منها.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441
09:57 AM

القنفذة والليث وجدة ورابغ.. رياح وأتربة و"الأرصاد" تنبّه

تشمل الأجزاء الساحلية وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة تُثير الأتربة على محافظات: القنفذة والليث وجدة ورابغ، تشمل الأجزاء الساحلية منها.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

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