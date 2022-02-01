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مهرجان "أفلام السعودية" يختار "السينما الشعرية" محورًا لدورته الثامنة

يُعقد خلال الفترة 2 - 9 يونيو المقبل.. واستقبال المشاركات حتى 26 مارس

أعلن مدير مهرجان أفلام السعودية أحمد الملا، ومدير البرامج بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" أشرف فقيه، تفاصيل الدورة الثامنة للمهرجان المقرر إقامته خلال الفترة من 2 إلى 9 يونيو 2022، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم بحضور عدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام في مركز "إثراء" بالظهران.

وأوضح "الملا" أن الشراكة بين جمعية الثقافة والفنون بالدمام، ومركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، بدأت منذ الدورة الثانية التي أُقيمت عام 2015م، ولا تزال في تطور مستمر.. منوهًا بدعم هيئة الأفلام بوزارة الثقافة، الذي يأتي للسنة الثالثة على التوالي منذ الدورة السادسة لعام 2020م؛ وهو ما يؤكد دور هيئة الأفلام في المساندة العميقة والأصيلة لجهود صُناع الأفلام السعوديين.

وبيَّن أن محور المهرجان في دورته الثامنة هو "السينما الشعرية"؛ إذ يسلط الضوء على تيار صاغ الدهشة بصريًّا، برمزية جمالية، ودلالات فلسفية، ورموز تحفز الخيال الإبداعي.. مشيرًا إلى أن المهرجان اتخذ من موضوع السينما الشعرية هويته البصرية، إضافة إلى أنه سيقدم برنامجًا خاصًّا لعروض أفلام عالمية من قلب هذا التيار بمختلف تشكلاتها الفنية طيلة أيام المهرجان.

وأشار "الملا" إلى أن المهرجان مستمر في الاحتفاء برواد السينما في السعودية والخليج، والتعريف بإنجازاتهم ومسيرتهم؛ إذ يكرِّم المهرجان في دورته الثامنة كلاً من: السينمائي السعودي خليل بن إبراهيم الرواف، الذي يعد أول ممثل عربي في هوليوود، كما يكرم المهرجان السينمائي الكويتي خالد الصديق، وهو منتج وكاتب سيناريو ومخرج، ويُعد أحد أهم رواد الحركة السينمائية الكويتية؛ إذ رُشح فيلمه "بس يا بحر" الذي أنتجه وأخرجه عام 1972 لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي في حفل توزيع جوائز الأوسكار الخامس والأربعين، وهو أول فيلم كويتي يترشح للجائزة.

ويلقي برنامج المهرجان للعام الحالي الضوء على السينما الصينية من خلال عرض مجموعة مختارة من الأفلام الصينية، ويستمر بتقديم حزمة مميزة من البرامج الثقافية والإثرائية التي تشمل الندوات والورش التدريبية المتقدمة، إضافة إلى توفير منصة لشركات الإنتاج والمنتجين وصناع الأفلام؛ لتمكين مشاريعهم من خلال سوق الإنتاج. كما يقوم المهرجان بإصدار وترجمة مجموعة من الكتب المعرفية استكمالاً لمسيرة المهرجان، ودوره في إثراء المكتبة العربية في مجال صناعة الأفلام والسينما.

ويقدم المهرجان إضافات جديدة لجوائز النخلة الذهبية، هي: جائزة لأفضل سيناريو منفَّذ، وجائزة الفيلم الخليجي، وجائزة غازي القصيبي لأفضل سيناريو عن رواية سعودية.

يُذكر أن استقبال المشاركات مستمر عبر الموقع الإلكتروني لمهرجان أفلام السعودية حتى يوم 26 مارس 2022م.

الظهران أفلام السعودية إثراء مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي السينما السينما الشعرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مهرجان "أفلام السعودية" يختار "السينما الشعرية" محورًا لدورته الثامنة
سبق

أعلن مدير مهرجان أفلام السعودية أحمد الملا، ومدير البرامج بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" أشرف فقيه، تفاصيل الدورة الثامنة للمهرجان المقرر إقامته خلال الفترة من 2 إلى 9 يونيو 2022، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم بحضور عدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام في مركز "إثراء" بالظهران.

وأوضح "الملا" أن الشراكة بين جمعية الثقافة والفنون بالدمام، ومركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، بدأت منذ الدورة الثانية التي أُقيمت عام 2015م، ولا تزال في تطور مستمر.. منوهًا بدعم هيئة الأفلام بوزارة الثقافة، الذي يأتي للسنة الثالثة على التوالي منذ الدورة السادسة لعام 2020م؛ وهو ما يؤكد دور هيئة الأفلام في المساندة العميقة والأصيلة لجهود صُناع الأفلام السعوديين.

وبيَّن أن محور المهرجان في دورته الثامنة هو "السينما الشعرية"؛ إذ يسلط الضوء على تيار صاغ الدهشة بصريًّا، برمزية جمالية، ودلالات فلسفية، ورموز تحفز الخيال الإبداعي.. مشيرًا إلى أن المهرجان اتخذ من موضوع السينما الشعرية هويته البصرية، إضافة إلى أنه سيقدم برنامجًا خاصًّا لعروض أفلام عالمية من قلب هذا التيار بمختلف تشكلاتها الفنية طيلة أيام المهرجان.

وأشار "الملا" إلى أن المهرجان مستمر في الاحتفاء برواد السينما في السعودية والخليج، والتعريف بإنجازاتهم ومسيرتهم؛ إذ يكرِّم المهرجان في دورته الثامنة كلاً من: السينمائي السعودي خليل بن إبراهيم الرواف، الذي يعد أول ممثل عربي في هوليوود، كما يكرم المهرجان السينمائي الكويتي خالد الصديق، وهو منتج وكاتب سيناريو ومخرج، ويُعد أحد أهم رواد الحركة السينمائية الكويتية؛ إذ رُشح فيلمه "بس يا بحر" الذي أنتجه وأخرجه عام 1972 لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي في حفل توزيع جوائز الأوسكار الخامس والأربعين، وهو أول فيلم كويتي يترشح للجائزة.

ويلقي برنامج المهرجان للعام الحالي الضوء على السينما الصينية من خلال عرض مجموعة مختارة من الأفلام الصينية، ويستمر بتقديم حزمة مميزة من البرامج الثقافية والإثرائية التي تشمل الندوات والورش التدريبية المتقدمة، إضافة إلى توفير منصة لشركات الإنتاج والمنتجين وصناع الأفلام؛ لتمكين مشاريعهم من خلال سوق الإنتاج. كما يقوم المهرجان بإصدار وترجمة مجموعة من الكتب المعرفية استكمالاً لمسيرة المهرجان، ودوره في إثراء المكتبة العربية في مجال صناعة الأفلام والسينما.

ويقدم المهرجان إضافات جديدة لجوائز النخلة الذهبية، هي: جائزة لأفضل سيناريو منفَّذ، وجائزة الفيلم الخليجي، وجائزة غازي القصيبي لأفضل سيناريو عن رواية سعودية.

يُذكر أن استقبال المشاركات مستمر عبر الموقع الإلكتروني لمهرجان أفلام السعودية حتى يوم 26 مارس 2022م.

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
12:12 AM
اخر تعديل
01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
07:04 AM

مهرجان "أفلام السعودية" يختار "السينما الشعرية" محورًا لدورته الثامنة

يُعقد خلال الفترة 2 - 9 يونيو المقبل.. واستقبال المشاركات حتى 26 مارس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الظهران
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أعلن مدير مهرجان أفلام السعودية أحمد الملا، ومدير البرامج بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" أشرف فقيه، تفاصيل الدورة الثامنة للمهرجان المقرر إقامته خلال الفترة من 2 إلى 9 يونيو 2022، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم بحضور عدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام في مركز "إثراء" بالظهران.

وأوضح "الملا" أن الشراكة بين جمعية الثقافة والفنون بالدمام، ومركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، بدأت منذ الدورة الثانية التي أُقيمت عام 2015م، ولا تزال في تطور مستمر.. منوهًا بدعم هيئة الأفلام بوزارة الثقافة، الذي يأتي للسنة الثالثة على التوالي منذ الدورة السادسة لعام 2020م؛ وهو ما يؤكد دور هيئة الأفلام في المساندة العميقة والأصيلة لجهود صُناع الأفلام السعوديين.

وبيَّن أن محور المهرجان في دورته الثامنة هو "السينما الشعرية"؛ إذ يسلط الضوء على تيار صاغ الدهشة بصريًّا، برمزية جمالية، ودلالات فلسفية، ورموز تحفز الخيال الإبداعي.. مشيرًا إلى أن المهرجان اتخذ من موضوع السينما الشعرية هويته البصرية، إضافة إلى أنه سيقدم برنامجًا خاصًّا لعروض أفلام عالمية من قلب هذا التيار بمختلف تشكلاتها الفنية طيلة أيام المهرجان.

وأشار "الملا" إلى أن المهرجان مستمر في الاحتفاء برواد السينما في السعودية والخليج، والتعريف بإنجازاتهم ومسيرتهم؛ إذ يكرِّم المهرجان في دورته الثامنة كلاً من: السينمائي السعودي خليل بن إبراهيم الرواف، الذي يعد أول ممثل عربي في هوليوود، كما يكرم المهرجان السينمائي الكويتي خالد الصديق، وهو منتج وكاتب سيناريو ومخرج، ويُعد أحد أهم رواد الحركة السينمائية الكويتية؛ إذ رُشح فيلمه "بس يا بحر" الذي أنتجه وأخرجه عام 1972 لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي في حفل توزيع جوائز الأوسكار الخامس والأربعين، وهو أول فيلم كويتي يترشح للجائزة.

ويلقي برنامج المهرجان للعام الحالي الضوء على السينما الصينية من خلال عرض مجموعة مختارة من الأفلام الصينية، ويستمر بتقديم حزمة مميزة من البرامج الثقافية والإثرائية التي تشمل الندوات والورش التدريبية المتقدمة، إضافة إلى توفير منصة لشركات الإنتاج والمنتجين وصناع الأفلام؛ لتمكين مشاريعهم من خلال سوق الإنتاج. كما يقوم المهرجان بإصدار وترجمة مجموعة من الكتب المعرفية استكمالاً لمسيرة المهرجان، ودوره في إثراء المكتبة العربية في مجال صناعة الأفلام والسينما.

ويقدم المهرجان إضافات جديدة لجوائز النخلة الذهبية، هي: جائزة لأفضل سيناريو منفَّذ، وجائزة الفيلم الخليجي، وجائزة غازي القصيبي لأفضل سيناريو عن رواية سعودية.

يُذكر أن استقبال المشاركات مستمر عبر الموقع الإلكتروني لمهرجان أفلام السعودية حتى يوم 26 مارس 2022م.

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