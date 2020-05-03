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محايل عسير.. "العاصمي" يشارك رجال الأمن في بللسمر وبللحمر إفطارهم بالميدان

نوه بجهودهم في تطبيق منع التجول وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا"

شارك رئيس مركز تهامة بللسمر وبللحمر يحيى بن محمد العاصمي، مغرب اليوم؛ رجال الأمن، الإفطار في الميدان؛ حيث وقف على الجهود المبذولة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، وحماية الأرواح من بطشه وانتشاره.

وقال "العاصمي": إن هذا التواجد جاء بتوجيه من الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، الذي يقوم بجهود جبارة ويقود جميع الأجهزة في المنطقة وعلى مدار الساعة لمنع انتشار الفيروس.

وعبر "العاصمي" في الختام عن شكره وتقديره لرجال الأمن الذين يعملون على منع التجول؛ إنفاذًا للتوجيهات السامية، مثمنًا في الوقت ذاته وعي المواطن والمقيم وتقيدهما بالتعليمات الصادرة التي صدرت من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.

رجال الأمن الإفطار في الميدان فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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محايل عسير.. "العاصمي" يشارك رجال الأمن في بللسمر وبللحمر إفطارهم بالميدان
سبق

شارك رئيس مركز تهامة بللسمر وبللحمر يحيى بن محمد العاصمي، مغرب اليوم؛ رجال الأمن، الإفطار في الميدان؛ حيث وقف على الجهود المبذولة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، وحماية الأرواح من بطشه وانتشاره.

وقال "العاصمي": إن هذا التواجد جاء بتوجيه من الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، الذي يقوم بجهود جبارة ويقود جميع الأجهزة في المنطقة وعلى مدار الساعة لمنع انتشار الفيروس.

وعبر "العاصمي" في الختام عن شكره وتقديره لرجال الأمن الذين يعملون على منع التجول؛ إنفاذًا للتوجيهات السامية، مثمنًا في الوقت ذاته وعي المواطن والمقيم وتقيدهما بالتعليمات الصادرة التي صدرت من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
09:46 PM

محايل عسير.. "العاصمي" يشارك رجال الأمن في بللسمر وبللحمر إفطارهم بالميدان

نوه بجهودهم في تطبيق منع التجول وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا"

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محمد طيران - محايل عسير
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6,819

شارك رئيس مركز تهامة بللسمر وبللحمر يحيى بن محمد العاصمي، مغرب اليوم؛ رجال الأمن، الإفطار في الميدان؛ حيث وقف على الجهود المبذولة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، وحماية الأرواح من بطشه وانتشاره.

وقال "العاصمي": إن هذا التواجد جاء بتوجيه من الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، الذي يقوم بجهود جبارة ويقود جميع الأجهزة في المنطقة وعلى مدار الساعة لمنع انتشار الفيروس.

وعبر "العاصمي" في الختام عن شكره وتقديره لرجال الأمن الذين يعملون على منع التجول؛ إنفاذًا للتوجيهات السامية، مثمنًا في الوقت ذاته وعي المواطن والمقيم وتقيدهما بالتعليمات الصادرة التي صدرت من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.

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