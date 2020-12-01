النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مجاهدي خلق": اتهامات طهران للمنظمة بقتل فخري زادة "حقد وأكاذيب"

أكدت أنها أول من كشف البرنامج النووي الإيراني والمواقع السرية السابقة

أعربت منظمة "مجاهدي خلق"، المعارضة الإيرانية، أمس الاثنين عن رفضها الاتهامات الحكومة الإيرانية بالتورط في اغتيال عالم الذرة محسن فخري زادة.

وفي بيان لها، وصفت المنظمة الموجودة في المنفى، اتهامات طهران بأنها "حقد وأكاذيب"، حسبما ذكرت إذاعة "مونت كارلو".

وفي وقت سابق اليوم، اتهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني المنظمة بالضلوع في اغتيال فخري زادة مع جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي "الموساد".

وردًا على اتهاماته، قالت "مجاهدي خلق" إنها "ترفض غضب شمخاني وحقده وأكاذيبه" تجاه المنظمة التي تصنفها الحكومة الإيرانية، "إرهابية".

وقتل فخري زادة في هجوم مسلح صباح الجمعة بالقرب من طهران.

وقالت المنظمة إنها أول من كشف عن البرنامج النووي الإيراني والمواقع السرية السابقة.

وجاء في بيانها أنها كشفت "للمرة الأولى في عام 2004 أن محسن فخري زادة هو المسؤول المكلّف جهاز تصنيع القنابل".

واعتبرت أنها أنقذت العالم والشعب الإيراني من خطر توصل طهران سريعًا إلى قنبلة نووية.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"مجاهدي خلق": اتهامات طهران للمنظمة بقتل فخري زادة "حقد وأكاذيب"
سبق

أعربت منظمة "مجاهدي خلق"، المعارضة الإيرانية، أمس الاثنين عن رفضها الاتهامات الحكومة الإيرانية بالتورط في اغتيال عالم الذرة محسن فخري زادة.

وفي بيان لها، وصفت المنظمة الموجودة في المنفى، اتهامات طهران بأنها "حقد وأكاذيب"، حسبما ذكرت إذاعة "مونت كارلو".

وفي وقت سابق اليوم، اتهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني المنظمة بالضلوع في اغتيال فخري زادة مع جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي "الموساد".

وردًا على اتهاماته، قالت "مجاهدي خلق" إنها "ترفض غضب شمخاني وحقده وأكاذيبه" تجاه المنظمة التي تصنفها الحكومة الإيرانية، "إرهابية".

وقتل فخري زادة في هجوم مسلح صباح الجمعة بالقرب من طهران.

وقالت المنظمة إنها أول من كشف عن البرنامج النووي الإيراني والمواقع السرية السابقة.

وجاء في بيانها أنها كشفت "للمرة الأولى في عام 2004 أن محسن فخري زادة هو المسؤول المكلّف جهاز تصنيع القنابل".

واعتبرت أنها أنقذت العالم والشعب الإيراني من خطر توصل طهران سريعًا إلى قنبلة نووية.

01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442
02:04 AM

"مجاهدي خلق": اتهامات طهران للمنظمة بقتل فخري زادة "حقد وأكاذيب"

أكدت أنها أول من كشف البرنامج النووي الإيراني والمواقع السرية السابقة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
223

أعربت منظمة "مجاهدي خلق"، المعارضة الإيرانية، أمس الاثنين عن رفضها الاتهامات الحكومة الإيرانية بالتورط في اغتيال عالم الذرة محسن فخري زادة.

وفي بيان لها، وصفت المنظمة الموجودة في المنفى، اتهامات طهران بأنها "حقد وأكاذيب"، حسبما ذكرت إذاعة "مونت كارلو".

وفي وقت سابق اليوم، اتهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني المنظمة بالضلوع في اغتيال فخري زادة مع جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي "الموساد".

وردًا على اتهاماته، قالت "مجاهدي خلق" إنها "ترفض غضب شمخاني وحقده وأكاذيبه" تجاه المنظمة التي تصنفها الحكومة الإيرانية، "إرهابية".

وقتل فخري زادة في هجوم مسلح صباح الجمعة بالقرب من طهران.

وقالت المنظمة إنها أول من كشف عن البرنامج النووي الإيراني والمواقع السرية السابقة.

وجاء في بيانها أنها كشفت "للمرة الأولى في عام 2004 أن محسن فخري زادة هو المسؤول المكلّف جهاز تصنيع القنابل".

واعتبرت أنها أنقذت العالم والشعب الإيراني من خطر توصل طهران سريعًا إلى قنبلة نووية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,234
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,324
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,975
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,691

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة