"مجاهدي خلق": اتهامات طهران للمنظمة بقتل فخري زادة "حقد وأكاذيب"

أكدت أنها أول من كشف البرنامج النووي الإيراني والمواقع السرية السابقة

أعربت منظمة "مجاهدي خلق"، المعارضة الإيرانية، أمس الاثنين عن رفضها الاتهامات الحكومة الإيرانية بالتورط في اغتيال عالم الذرة محسن فخري زادة.

وفي بيان لها، وصفت المنظمة الموجودة في المنفى، اتهامات طهران بأنها "حقد وأكاذيب"، حسبما ذكرت إذاعة "مونت كارلو".

وفي وقت سابق اليوم، اتهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني المنظمة بالضلوع في اغتيال فخري زادة مع جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي "الموساد".

وردًا على اتهاماته، قالت "مجاهدي خلق" إنها "ترفض غضب شمخاني وحقده وأكاذيبه" تجاه المنظمة التي تصنفها الحكومة الإيرانية، "إرهابية".

وقتل فخري زادة في هجوم مسلح صباح الجمعة بالقرب من طهران.

وقالت المنظمة إنها أول من كشف عن البرنامج النووي الإيراني والمواقع السرية السابقة.

وجاء في بيانها أنها كشفت "للمرة الأولى في عام 2004 أن محسن فخري زادة هو المسؤول المكلّف جهاز تصنيع القنابل".

واعتبرت أنها أنقذت العالم والشعب الإيراني من خطر توصل طهران سريعًا إلى قنبلة نووية.