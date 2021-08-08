وزير الصحة يحذِّر: لا تسمع للشائعات فكثير منها "قاتل"

قال: خذ المعلومة من الجهات الصحية الموثوقة

حذَّر وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، من خطورة الشائعات، مضيفًا بأن كثيرًا من الشائعات قاتلة، ومؤكدًا أخذ المعلومات من الجهات الصحية الموثوقة.

وتفصيلاً، قال وزير الصحة عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "كنت أسمع دائمًا عن التحذير من الشائعات وخطورتها، ولكن عندما أصبحت وزيرًا للصحة عرفت أن كثيرًا من الشائعات قاتلة". ناصحًا الجميع بأن "لا تسمع للشائعات التي تتعلق بصحتك، وخذ المعلومة من الجهات الصحية الموثوقة التي تحرص على سلامتك".