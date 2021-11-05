تنبيه لـ "مركز الأرصاد": ضباب على محافظات الرايس وينبع وينبع النخل

تشمل تأثيراته تدنياً في مدى الرؤية

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوُّن ضباب على محافظات: الرايس وينبع وينبع النخل؛ تشمل تأثيراته تدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي بدأت الساعة الـ 2 صباحاً تستمر حتى الساعة 8 صباحاً.