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انهيار مواقف أحد الأبراج بالخبر.. أمين الشرقية يوجه بتوفير جميع الإمكانيات لرفع الأنقاض

"الجبير" طالب بمتابعة الحادث أولاً بأول ورفع تقرير متكامل يوضح أسبابه والنتائج الأولية

تفقّد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم الأحد، موقع انهيار في أحد الأبراج التجارية في محافظة الخبر، يرافقه رئيس بلدية الخبر المهندس سلطان الزايدي، واطلع الجبير على الأضرار الناتجة وحجم الخسائر.

ووجّه أمين الشرقية بتسخير كل إمكانيات الأمانة ومعداتها للمساهمة في أعمال رفع الأنقاض والأضرار الناتجة عن الانهيار، كما وجه رئيس بلدية الخبر بمتابعة الحادث أولا بأول ورفع تقرير متكامل يوضح أسباب الحادث والنتائج الأولية بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

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انهيار مواقف أحد الأبراج بالخبر.. أمين الشرقية يوجه بتوفير جميع الإمكانيات لرفع الأنقاض
سبق

تفقّد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم الأحد، موقع انهيار في أحد الأبراج التجارية في محافظة الخبر، يرافقه رئيس بلدية الخبر المهندس سلطان الزايدي، واطلع الجبير على الأضرار الناتجة وحجم الخسائر.

ووجّه أمين الشرقية بتسخير كل إمكانيات الأمانة ومعداتها للمساهمة في أعمال رفع الأنقاض والأضرار الناتجة عن الانهيار، كما وجه رئيس بلدية الخبر بمتابعة الحادث أولا بأول ورفع تقرير متكامل يوضح أسباب الحادث والنتائج الأولية بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442
03:10 PM

انهيار مواقف أحد الأبراج بالخبر.. أمين الشرقية يوجه بتوفير جميع الإمكانيات لرفع الأنقاض

"الجبير" طالب بمتابعة الحادث أولاً بأول ورفع تقرير متكامل يوضح أسبابه والنتائج الأولية

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حامد العلي - الدمام
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8,418

تفقّد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم الأحد، موقع انهيار في أحد الأبراج التجارية في محافظة الخبر، يرافقه رئيس بلدية الخبر المهندس سلطان الزايدي، واطلع الجبير على الأضرار الناتجة وحجم الخسائر.

ووجّه أمين الشرقية بتسخير كل إمكانيات الأمانة ومعداتها للمساهمة في أعمال رفع الأنقاض والأضرار الناتجة عن الانهيار، كما وجه رئيس بلدية الخبر بمتابعة الحادث أولا بأول ورفع تقرير متكامل يوضح أسباب الحادث والنتائج الأولية بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

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