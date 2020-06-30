"هادي" يجدّد تمسكه بخيارات السلام لحقن دماء اليمنيين

خلال لقائه اليوم السفير الأمريكي لدى بلاده كريستوفر هنزل

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي عمق العلاقات اليمنية الأمريكية في مختلف المجالات من خلال إستراتيجية التعاون والشراكة في مواجهة التدخلات المزعزعة لأمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية التي تنفذها ميليشيا الحوثي الانقلابية، ومن خلفها إيران التي تعمل على الدوام وبجميع الوسائل على تهريب الأسلحة لأذرعها وأدواتها لإطالة الحرب وتهديد دول الجوار.

وأشار الرئيس اليمني، خلال لقائه اليوم السفير الأمريكي لدى اليمن، كريستوفر هنزل إلى جهود حكومة بلاده التي تبذلها في إطار الحرص والالتزام على تنفيذ بنود اتفاق الرياض الذي ترعاه المملكة العربية السعودية.

وجدّد الرئيس "هادي" خلال اللقاء تمسكه بخيارات السلام لحقن دماء اليمنيين، لافتاً إلى التنازلات التي قدمتها الحكومة الشرعية اليمنية في سبيل ذلك والتي تصطدم على الدوام بعجرفة وتعنت ميليشيا الحوثي الانقلابية لتنفيذ أجندة دخيلة خدمة لمشروع إيران في المنطقة.

من جانبه، أكد السفير الأمريكي على مواقف بلاده الداعمة لليمن وقيادتها الشرعية، مثمناً جهود الرئيس اليمني في إحلال السلام ومواصلة إنجاح اتفاق الرياض لخلق أمن واستقرار شامل ينعكس إيجاباً على واقع ومعيشة المجتمع.

وقال "هنزل": قيادتكم تحظى بدعم الولايات المتحدة وسنكون كذلك على الدوام داعمين لليمن لتجاوز مختلف تحدياته.

وقد تناول اللقاء جملة من القضايا التي تهم علاقة البلدين ومجالات التعاون المختلفة.