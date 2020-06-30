النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"هادي" يجدّد تمسكه بخيارات السلام لحقن دماء اليمنيين

خلال لقائه اليوم السفير الأمريكي لدى بلاده كريستوفر هنزل

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي عمق العلاقات اليمنية الأمريكية في مختلف المجالات من خلال إستراتيجية التعاون والشراكة في مواجهة التدخلات المزعزعة لأمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية التي تنفذها ميليشيا الحوثي الانقلابية، ومن خلفها إيران التي تعمل على الدوام وبجميع الوسائل على تهريب الأسلحة لأذرعها وأدواتها لإطالة الحرب وتهديد دول الجوار.

وأشار الرئيس اليمني، خلال لقائه اليوم السفير الأمريكي لدى اليمن، كريستوفر هنزل إلى جهود حكومة بلاده التي تبذلها في إطار الحرص والالتزام على تنفيذ بنود اتفاق الرياض الذي ترعاه المملكة العربية السعودية.

وجدّد الرئيس "هادي" خلال اللقاء تمسكه بخيارات السلام لحقن دماء اليمنيين، لافتاً إلى التنازلات التي قدمتها الحكومة الشرعية اليمنية في سبيل ذلك والتي تصطدم على الدوام بعجرفة وتعنت ميليشيا الحوثي الانقلابية لتنفيذ أجندة دخيلة خدمة لمشروع إيران في المنطقة.

من جانبه، أكد السفير الأمريكي على مواقف بلاده الداعمة لليمن وقيادتها الشرعية، مثمناً جهود الرئيس اليمني في إحلال السلام ومواصلة إنجاح اتفاق الرياض لخلق أمن واستقرار شامل ينعكس إيجاباً على واقع ومعيشة المجتمع.

وقال "هنزل": قيادتكم تحظى بدعم الولايات المتحدة وسنكون كذلك على الدوام داعمين لليمن لتجاوز مختلف تحدياته.

وقد تناول اللقاء جملة من القضايا التي تهم علاقة البلدين ومجالات التعاون المختلفة.

الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"هادي" يجدّد تمسكه بخيارات السلام لحقن دماء اليمنيين
سبق

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي عمق العلاقات اليمنية الأمريكية في مختلف المجالات من خلال إستراتيجية التعاون والشراكة في مواجهة التدخلات المزعزعة لأمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية التي تنفذها ميليشيا الحوثي الانقلابية، ومن خلفها إيران التي تعمل على الدوام وبجميع الوسائل على تهريب الأسلحة لأذرعها وأدواتها لإطالة الحرب وتهديد دول الجوار.

وأشار الرئيس اليمني، خلال لقائه اليوم السفير الأمريكي لدى اليمن، كريستوفر هنزل إلى جهود حكومة بلاده التي تبذلها في إطار الحرص والالتزام على تنفيذ بنود اتفاق الرياض الذي ترعاه المملكة العربية السعودية.

وجدّد الرئيس "هادي" خلال اللقاء تمسكه بخيارات السلام لحقن دماء اليمنيين، لافتاً إلى التنازلات التي قدمتها الحكومة الشرعية اليمنية في سبيل ذلك والتي تصطدم على الدوام بعجرفة وتعنت ميليشيا الحوثي الانقلابية لتنفيذ أجندة دخيلة خدمة لمشروع إيران في المنطقة.

من جانبه، أكد السفير الأمريكي على مواقف بلاده الداعمة لليمن وقيادتها الشرعية، مثمناً جهود الرئيس اليمني في إحلال السلام ومواصلة إنجاح اتفاق الرياض لخلق أمن واستقرار شامل ينعكس إيجاباً على واقع ومعيشة المجتمع.

وقال "هنزل": قيادتكم تحظى بدعم الولايات المتحدة وسنكون كذلك على الدوام داعمين لليمن لتجاوز مختلف تحدياته.

وقد تناول اللقاء جملة من القضايا التي تهم علاقة البلدين ومجالات التعاون المختلفة.

30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441
02:55 PM

"هادي" يجدّد تمسكه بخيارات السلام لحقن دماء اليمنيين

خلال لقائه اليوم السفير الأمريكي لدى بلاده كريستوفر هنزل

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
733

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي عمق العلاقات اليمنية الأمريكية في مختلف المجالات من خلال إستراتيجية التعاون والشراكة في مواجهة التدخلات المزعزعة لأمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية التي تنفذها ميليشيا الحوثي الانقلابية، ومن خلفها إيران التي تعمل على الدوام وبجميع الوسائل على تهريب الأسلحة لأذرعها وأدواتها لإطالة الحرب وتهديد دول الجوار.

وأشار الرئيس اليمني، خلال لقائه اليوم السفير الأمريكي لدى اليمن، كريستوفر هنزل إلى جهود حكومة بلاده التي تبذلها في إطار الحرص والالتزام على تنفيذ بنود اتفاق الرياض الذي ترعاه المملكة العربية السعودية.

وجدّد الرئيس "هادي" خلال اللقاء تمسكه بخيارات السلام لحقن دماء اليمنيين، لافتاً إلى التنازلات التي قدمتها الحكومة الشرعية اليمنية في سبيل ذلك والتي تصطدم على الدوام بعجرفة وتعنت ميليشيا الحوثي الانقلابية لتنفيذ أجندة دخيلة خدمة لمشروع إيران في المنطقة.

من جانبه، أكد السفير الأمريكي على مواقف بلاده الداعمة لليمن وقيادتها الشرعية، مثمناً جهود الرئيس اليمني في إحلال السلام ومواصلة إنجاح اتفاق الرياض لخلق أمن واستقرار شامل ينعكس إيجاباً على واقع ومعيشة المجتمع.

وقال "هنزل": قيادتكم تحظى بدعم الولايات المتحدة وسنكون كذلك على الدوام داعمين لليمن لتجاوز مختلف تحدياته.

وقد تناول اللقاء جملة من القضايا التي تهم علاقة البلدين ومجالات التعاون المختلفة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,500
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,560
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,383
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,688

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة