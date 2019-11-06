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محافظ ينبع يسلم 11 وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان التنموي

بحق الانتفاع للمسجلين بالضمان الاجتماعي ومستفيدي جمعية البر

سلم محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، 11 وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان للمسجلين بالضمان الاجتماعي والمستفيدين من جمعية البر بينبع، وذلك بنظام حق الانتفاع.

وجاءت عملية التسليم اليوم الأربعاء بصالة الضيافة بالمحافظة، بحضور مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة المدينة المنورة أحمد بن بكر زيدان ورؤساء ومديري عدد من الجهات الخيرية بالمحافظة والمستفيدين.

وقدم محافظ ينبع شكره للقيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على اهتمامهما بكل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطن، وبمتابعة أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز ونائبه بتوفير كل السبل لخدمة محافظات ومراكز منطقة المدينة المنورة وتوجيهاتهم المستمرة لتنفيذ المبادرات التنموية، كما أعرب المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم لكل من ساهم بتوفير هذه المساكن.

من جهة أخرى، وقعت مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة المدينة المنورة ورئيس مجلس إدارة جمعية البر بتلعة نزا، اتفاقية لتوفير مساكن بحق الانتفاع، وذلك ضمن مبادرات الإسكان التنموي الذي ترعاه وزارة الإسكان.

محافظ ينبع الإسكان التنموي وزارة الإسكان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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محافظ ينبع يسلم 11 وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان التنموي
سبق

سلم محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، 11 وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان للمسجلين بالضمان الاجتماعي والمستفيدين من جمعية البر بينبع، وذلك بنظام حق الانتفاع.

وجاءت عملية التسليم اليوم الأربعاء بصالة الضيافة بالمحافظة، بحضور مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة المدينة المنورة أحمد بن بكر زيدان ورؤساء ومديري عدد من الجهات الخيرية بالمحافظة والمستفيدين.

وقدم محافظ ينبع شكره للقيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على اهتمامهما بكل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطن، وبمتابعة أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز ونائبه بتوفير كل السبل لخدمة محافظات ومراكز منطقة المدينة المنورة وتوجيهاتهم المستمرة لتنفيذ المبادرات التنموية، كما أعرب المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم لكل من ساهم بتوفير هذه المساكن.

من جهة أخرى، وقعت مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة المدينة المنورة ورئيس مجلس إدارة جمعية البر بتلعة نزا، اتفاقية لتوفير مساكن بحق الانتفاع، وذلك ضمن مبادرات الإسكان التنموي الذي ترعاه وزارة الإسكان.

06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
02:37 PM

محافظ ينبع يسلم 11 وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان التنموي

بحق الانتفاع للمسجلين بالضمان الاجتماعي ومستفيدي جمعية البر

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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سلم محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، 11 وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان للمسجلين بالضمان الاجتماعي والمستفيدين من جمعية البر بينبع، وذلك بنظام حق الانتفاع.

وجاءت عملية التسليم اليوم الأربعاء بصالة الضيافة بالمحافظة، بحضور مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة المدينة المنورة أحمد بن بكر زيدان ورؤساء ومديري عدد من الجهات الخيرية بالمحافظة والمستفيدين.

وقدم محافظ ينبع شكره للقيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على اهتمامهما بكل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطن، وبمتابعة أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز ونائبه بتوفير كل السبل لخدمة محافظات ومراكز منطقة المدينة المنورة وتوجيهاتهم المستمرة لتنفيذ المبادرات التنموية، كما أعرب المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم لكل من ساهم بتوفير هذه المساكن.

من جهة أخرى، وقعت مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة المدينة المنورة ورئيس مجلس إدارة جمعية البر بتلعة نزا، اتفاقية لتوفير مساكن بحق الانتفاع، وذلك ضمن مبادرات الإسكان التنموي الذي ترعاه وزارة الإسكان.

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