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شاهد .. طالب من "‫تعليم الرياض" يتقدم بابتكار يواجه كورونا ويحمي الحرم المكي من الفيروسات

مشروع "آل الشيخ" يجسِّد استشعار أبناء ‫الوطن مسؤوليتهم تجاه مجتمعهم

‏بادر الطالب عبدالرحمن آل الشيخ من ‫تعليم الرياض بابتكار مشروع "الحج الآمن"، وهو مشروع جديد، يحمي الحرم المكي وزائريه من الفيروسات، وانتقال العدوى، ومواجهة ‫فيروس كورونا. وهذا يجسد استشعار أبناء ‫الوطن مسؤوليتهم تجاه مجتمعهم.

وتفصيلاً، استعرض الطالب "آل الشيخ" لقناة عين التابعة لوزارة التعليم فكرة المشروع قائلاً: "مع انتشار فيروس كورونا الجديد ستحد الأشعة الكهرومغناطيسية في هذا الابتكار بشكل كبير من هذا المرض، وغيره من الفيروسات والبكتيريا، وذلك من خلال وضعها على درجة حرارة معينة، لا تضر الإنسان ولا الحيوان، وإنما تستهدف قتل البكتريا المنتشرة على أسطح وأرضية الحرم".

وأضاف: "كل سنة نلاحظ تزايدًا مطردًا في أعداد الحجاج والمعتمرين. ولدينا هنا مشروع الأشعة فوق البنفسجية UGVI ، ونقوم بوضعها في مقدار وحيز معين عند الحرم، وبدورها تنتشر على أرضية الحرم لقتل جميع الكائنات الحية الدقيقة، مثل البكتيريا وأسباب الأمراض".

ولفت الطالب "آل الشيخ" إلى أنه سنويًّا عند عودة الحجاج من أداء مناسك الحج قد يصابون بالمرض بعد أسبوع إلى أسبوعين من عودتهم، لكن -بإذن الله- بعد هذا الابتكار ستقل نسبة الأمراض والعدوى بشكل كبير جدًّا.

الرياض تعليم الرياض فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. طالب من "‫تعليم الرياض" يتقدم بابتكار يواجه كورونا ويحمي الحرم المكي من الفيروسات
سبق

‏بادر الطالب عبدالرحمن آل الشيخ من ‫تعليم الرياض بابتكار مشروع "الحج الآمن"، وهو مشروع جديد، يحمي الحرم المكي وزائريه من الفيروسات، وانتقال العدوى، ومواجهة ‫فيروس كورونا. وهذا يجسد استشعار أبناء ‫الوطن مسؤوليتهم تجاه مجتمعهم.

وتفصيلاً، استعرض الطالب "آل الشيخ" لقناة عين التابعة لوزارة التعليم فكرة المشروع قائلاً: "مع انتشار فيروس كورونا الجديد ستحد الأشعة الكهرومغناطيسية في هذا الابتكار بشكل كبير من هذا المرض، وغيره من الفيروسات والبكتيريا، وذلك من خلال وضعها على درجة حرارة معينة، لا تضر الإنسان ولا الحيوان، وإنما تستهدف قتل البكتريا المنتشرة على أسطح وأرضية الحرم".

وأضاف: "كل سنة نلاحظ تزايدًا مطردًا في أعداد الحجاج والمعتمرين. ولدينا هنا مشروع الأشعة فوق البنفسجية UGVI ، ونقوم بوضعها في مقدار وحيز معين عند الحرم، وبدورها تنتشر على أرضية الحرم لقتل جميع الكائنات الحية الدقيقة، مثل البكتيريا وأسباب الأمراض".

ولفت الطالب "آل الشيخ" إلى أنه سنويًّا عند عودة الحجاج من أداء مناسك الحج قد يصابون بالمرض بعد أسبوع إلى أسبوعين من عودتهم، لكن -بإذن الله- بعد هذا الابتكار ستقل نسبة الأمراض والعدوى بشكل كبير جدًّا.

16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
12:57 AM

شاهد .. طالب من "‫تعليم الرياض" يتقدم بابتكار يواجه كورونا ويحمي الحرم المكي من الفيروسات

مشروع "آل الشيخ" يجسِّد استشعار أبناء ‫الوطن مسؤوليتهم تجاه مجتمعهم

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
5
11,525

‏بادر الطالب عبدالرحمن آل الشيخ من ‫تعليم الرياض بابتكار مشروع "الحج الآمن"، وهو مشروع جديد، يحمي الحرم المكي وزائريه من الفيروسات، وانتقال العدوى، ومواجهة ‫فيروس كورونا. وهذا يجسد استشعار أبناء ‫الوطن مسؤوليتهم تجاه مجتمعهم.

وتفصيلاً، استعرض الطالب "آل الشيخ" لقناة عين التابعة لوزارة التعليم فكرة المشروع قائلاً: "مع انتشار فيروس كورونا الجديد ستحد الأشعة الكهرومغناطيسية في هذا الابتكار بشكل كبير من هذا المرض، وغيره من الفيروسات والبكتيريا، وذلك من خلال وضعها على درجة حرارة معينة، لا تضر الإنسان ولا الحيوان، وإنما تستهدف قتل البكتريا المنتشرة على أسطح وأرضية الحرم".

وأضاف: "كل سنة نلاحظ تزايدًا مطردًا في أعداد الحجاج والمعتمرين. ولدينا هنا مشروع الأشعة فوق البنفسجية UGVI ، ونقوم بوضعها في مقدار وحيز معين عند الحرم، وبدورها تنتشر على أرضية الحرم لقتل جميع الكائنات الحية الدقيقة، مثل البكتيريا وأسباب الأمراض".

ولفت الطالب "آل الشيخ" إلى أنه سنويًّا عند عودة الحجاج من أداء مناسك الحج قد يصابون بالمرض بعد أسبوع إلى أسبوعين من عودتهم، لكن -بإذن الله- بعد هذا الابتكار ستقل نسبة الأمراض والعدوى بشكل كبير جدًّا.

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