النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 338 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 320 خلال الـ24 ساعة الماضية

الإمارات: 3,434 إصابة جديدة بـ"كورونا"

مجموع حالات الشفاء 379,708 حالات

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية، 3,434 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 388,594 حالة.

‌‎وأعلنت الوزارة عن وفاة 15 حالة مصابة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1,213 حالة.

وأشارت إلى أنه تم شفاء 2,171 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيهم التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 379,708 حالات.

الرئيسية/ محطات

اعلان
الإمارات: 3,434 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية، 3,434 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 388,594 حالة.

‌‎وأعلنت الوزارة عن وفاة 15 حالة مصابة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1,213 حالة.

وأشارت إلى أنه تم شفاء 2,171 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيهم التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 379,708 حالات.

27 فبراير 2021 - 15 رجب 1442
02:19 PM

الإمارات: 3,434 إصابة جديدة بـ"كورونا"

مجموع حالات الشفاء 379,708 حالات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
656

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية، 3,434 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 388,594 حالة.

‌‎وأعلنت الوزارة عن وفاة 15 حالة مصابة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1,213 حالة.

وأشارت إلى أنه تم شفاء 2,171 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيهم التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 379,708 حالات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,490
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,792
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,304
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,849

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة