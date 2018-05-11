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إيران.. 19 قتيلًا و15 جريحًا حصيلة حادث "صاروخ السفينة الحربية"

قالت: قُصفت بعدما تحركت لنقل هدف نحو وجهته دون ترك مسافة كافية

لَقِيَ 19 من أفراد القوات البحرية الإيرانية حتفهم، كما أصيب 15 آخرون بجروح، في حادث وقع على ظهر سفينة حربية أثناء تدريب للقوات البحرية في مياه بحر عمان.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الاثنين، عن البحرية الإيرانية قولها: إن "الحادث وقع في محيط ميناء جاسك الجنوبي الإيراني على بحر عمان، أثناء تدريبات للبحرية الإيرانية يوم الأحد".

وبحسب ما نقله موقع "روسيا اليوم" عن التلفزيون الإيراني؛ فإن السفينة الحربية "ضُربت بصاروخ" عن طريق الخطأ خلال مناورة.

وأضاف التلفزيون أن السفينة قُصفت بعدما "تحركت لنقل هدف نحو وجهته، دون ترك مسافة كافية بينها وبين الهدف".

وكانت وكالة "فارس" للأنباء قد قالت: إن الحادث وقع على ظهر سفينة الدعم كوناراك، وهي سفينة حربية مصنّعة محليًّا، وانضمت لأسطول البحرية في 2018؛ لافتة إلى أن ملابسات الحادث قيد الفحص الفني حاليًّا".

إيران

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إيران.. 19 قتيلًا و15 جريحًا حصيلة حادث "صاروخ السفينة الحربية"
سبق

لَقِيَ 19 من أفراد القوات البحرية الإيرانية حتفهم، كما أصيب 15 آخرون بجروح، في حادث وقع على ظهر سفينة حربية أثناء تدريب للقوات البحرية في مياه بحر عمان.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الاثنين، عن البحرية الإيرانية قولها: إن "الحادث وقع في محيط ميناء جاسك الجنوبي الإيراني على بحر عمان، أثناء تدريبات للبحرية الإيرانية يوم الأحد".

وبحسب ما نقله موقع "روسيا اليوم" عن التلفزيون الإيراني؛ فإن السفينة الحربية "ضُربت بصاروخ" عن طريق الخطأ خلال مناورة.

وأضاف التلفزيون أن السفينة قُصفت بعدما "تحركت لنقل هدف نحو وجهته، دون ترك مسافة كافية بينها وبين الهدف".

وكانت وكالة "فارس" للأنباء قد قالت: إن الحادث وقع على ظهر سفينة الدعم كوناراك، وهي سفينة حربية مصنّعة محليًّا، وانضمت لأسطول البحرية في 2018؛ لافتة إلى أن ملابسات الحادث قيد الفحص الفني حاليًّا".

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
10:51 AM

إيران.. 19 قتيلًا و15 جريحًا حصيلة حادث "صاروخ السفينة الحربية"

قالت: قُصفت بعدما تحركت لنقل هدف نحو وجهته دون ترك مسافة كافية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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لَقِيَ 19 من أفراد القوات البحرية الإيرانية حتفهم، كما أصيب 15 آخرون بجروح، في حادث وقع على ظهر سفينة حربية أثناء تدريب للقوات البحرية في مياه بحر عمان.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الاثنين، عن البحرية الإيرانية قولها: إن "الحادث وقع في محيط ميناء جاسك الجنوبي الإيراني على بحر عمان، أثناء تدريبات للبحرية الإيرانية يوم الأحد".

وبحسب ما نقله موقع "روسيا اليوم" عن التلفزيون الإيراني؛ فإن السفينة الحربية "ضُربت بصاروخ" عن طريق الخطأ خلال مناورة.

وأضاف التلفزيون أن السفينة قُصفت بعدما "تحركت لنقل هدف نحو وجهته، دون ترك مسافة كافية بينها وبين الهدف".

وكانت وكالة "فارس" للأنباء قد قالت: إن الحادث وقع على ظهر سفينة الدعم كوناراك، وهي سفينة حربية مصنّعة محليًّا، وانضمت لأسطول البحرية في 2018؛ لافتة إلى أن ملابسات الحادث قيد الفحص الفني حاليًّا".

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