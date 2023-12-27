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فيديو .. النظرة ما تكفي "تأكد" قبل "الطلعة اللي يحبها قلبك"

بعد خدعة الفندق والمطعم بسبب الاعتماد على الصور بالمواقع

بعد خدعة الفندق والمطعم بسبب الاعتماد على الصور في المواقع؛ عادت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى" بفيديو جديد تم تصويره في خيمة صغيرة بالصحراء لشخصين انخدعا بإعلان، وأذهلتهما الصور، ووقعا ضحية الغش، وأخذ يردد أحدهما باللهجة الشعبية أن هذه "الطلعة اللي يحبها قلبك".

وتلخصت الرسالة الهادفة إلى ضرورة تحميل تطبيق "تأكد" وتصويبه تجاه ملصق "كفاءة الطاقة" للوثوق بالمنتج قبل الشراء، ويعمل بنظامي ( IOS ) أو ( ANDROID )، ويمكن تحميله مجاناً من متجري النظامين، وعند عمله ستظهر عدة اختيارات رئيسة، وهي (علامة الجودة والأجهزة الكهربائية والمركبات والإطارات والإنارة وترشيد استهلاك المياه والاستعلام عن المركبات المستوردة والبلاستيك).

وفي حال اختيار أي منها سيظهر على واجهة التطبيق مربع يتوسطه خط ويطلب منك توجيهه إلى رمز الاستجابة السريع ( QR ) في بطاقة كفاءة الطاقة في المنتج الذي ترغب في التأكد من صحة بياناته؛ فإذا كان المنتج مسجلاً في قاعدة بيانات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ستظهر معلومات المنتج على شاشة التطبيق مباشرة، ومن ثم يمكنك مطابقة البيانات مع الموجود على بطاقة التعريف على المنتج مباشرة.

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فيديو .. النظرة ما تكفي "تأكد" قبل "الطلعة اللي يحبها قلبك"
سبق

بعد خدعة الفندق والمطعم بسبب الاعتماد على الصور في المواقع؛ عادت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى" بفيديو جديد تم تصويره في خيمة صغيرة بالصحراء لشخصين انخدعا بإعلان، وأذهلتهما الصور، ووقعا ضحية الغش، وأخذ يردد أحدهما باللهجة الشعبية أن هذه "الطلعة اللي يحبها قلبك".

وتلخصت الرسالة الهادفة إلى ضرورة تحميل تطبيق "تأكد" وتصويبه تجاه ملصق "كفاءة الطاقة" للوثوق بالمنتج قبل الشراء، ويعمل بنظامي ( IOS ) أو ( ANDROID )، ويمكن تحميله مجاناً من متجري النظامين، وعند عمله ستظهر عدة اختيارات رئيسة، وهي (علامة الجودة والأجهزة الكهربائية والمركبات والإطارات والإنارة وترشيد استهلاك المياه والاستعلام عن المركبات المستوردة والبلاستيك).

وفي حال اختيار أي منها سيظهر على واجهة التطبيق مربع يتوسطه خط ويطلب منك توجيهه إلى رمز الاستجابة السريع ( QR ) في بطاقة كفاءة الطاقة في المنتج الذي ترغب في التأكد من صحة بياناته؛ فإذا كان المنتج مسجلاً في قاعدة بيانات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ستظهر معلومات المنتج على شاشة التطبيق مباشرة، ومن ثم يمكنك مطابقة البيانات مع الموجود على بطاقة التعريف على المنتج مباشرة.

26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
10:58 PM

فيديو .. النظرة ما تكفي "تأكد" قبل "الطلعة اللي يحبها قلبك"

بعد خدعة الفندق والمطعم بسبب الاعتماد على الصور بالمواقع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعد خدعة الفندق والمطعم بسبب الاعتماد على الصور في المواقع؛ عادت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى" بفيديو جديد تم تصويره في خيمة صغيرة بالصحراء لشخصين انخدعا بإعلان، وأذهلتهما الصور، ووقعا ضحية الغش، وأخذ يردد أحدهما باللهجة الشعبية أن هذه "الطلعة اللي يحبها قلبك".

وتلخصت الرسالة الهادفة إلى ضرورة تحميل تطبيق "تأكد" وتصويبه تجاه ملصق "كفاءة الطاقة" للوثوق بالمنتج قبل الشراء، ويعمل بنظامي ( IOS ) أو ( ANDROID )، ويمكن تحميله مجاناً من متجري النظامين، وعند عمله ستظهر عدة اختيارات رئيسة، وهي (علامة الجودة والأجهزة الكهربائية والمركبات والإطارات والإنارة وترشيد استهلاك المياه والاستعلام عن المركبات المستوردة والبلاستيك).

وفي حال اختيار أي منها سيظهر على واجهة التطبيق مربع يتوسطه خط ويطلب منك توجيهه إلى رمز الاستجابة السريع ( QR ) في بطاقة كفاءة الطاقة في المنتج الذي ترغب في التأكد من صحة بياناته؛ فإذا كان المنتج مسجلاً في قاعدة بيانات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ستظهر معلومات المنتج على شاشة التطبيق مباشرة، ومن ثم يمكنك مطابقة البيانات مع الموجود على بطاقة التعريف على المنتج مباشرة.

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