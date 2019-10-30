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للعام الثاني.. المملكة تحتضن أكبر تجمع إسلامي لهيئات التقييس

بمشاركة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ومجمع الفقه الإسلامي

تستضيف المملكة العربية السعودية في نوفمبر المقبل وفود أكثر من 35 دولة من العالم الإسلامي؛ للمشاركة في اجتماعات مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية "سميك" رقم "19"، واجتماع الجمعية العمومية للمعهد رقم "14"، بالإضافة إلى اجتماعات اللجان المتخصصة بإدارة المعهد. وذلك على مدار ثلاثة أيام في مكة المكرمة خلال الفترة من 3-5 نوفمبر 2019م.

ويعد هذا التجمع هو أكبر تجمع إسلامي للهيئات والجهات المعنية بقضايا التقييس، وهو العام الثاني على التوالي التي تستضيف فيه المملكة مثل هذه الفعاليات، بعد فوز الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة برئاسة مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية "سميك" للفترة 2018-2020م.

وسيشارك في هذه الاجتماعات عدد من ضيوف المملكة من الدول الأعضاء في المعهد بالإضافة إلى المراقبين، إلى جانب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الأجهزة واللجان المعنية بمنظمة التعاون الإسلامي، مجمع الفقه الإسلامي وعدد من المنظمات المعنيّة بالتقييس مثل هيئة التقييس الخليجية والمنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال "IHAF" وغيرها من الجهات.

وأكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تطلعها لخروج هذه الاجتماعات بالشكل الذي يليق بمكانة وتأثير المملكة إقليمياً ودولياً، مشيرة إلى أنها تبذل قصارى جهدها في تعزيز التعاون والعمل الإسلامي المشترك انطلاقاً من قيمة ومكانة المملكة في العالم الإسلامي، وتعزيزاً لدور أنشطة التقييس في النمو الاقتصادي والصناعي، وتشجيع التجارة البينية بين الدول الأعضاء بالمعهد.

أكبر تجمع إسلامي هيئات التقييس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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للعام الثاني.. المملكة تحتضن أكبر تجمع إسلامي لهيئات التقييس
سبق

تستضيف المملكة العربية السعودية في نوفمبر المقبل وفود أكثر من 35 دولة من العالم الإسلامي؛ للمشاركة في اجتماعات مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية "سميك" رقم "19"، واجتماع الجمعية العمومية للمعهد رقم "14"، بالإضافة إلى اجتماعات اللجان المتخصصة بإدارة المعهد. وذلك على مدار ثلاثة أيام في مكة المكرمة خلال الفترة من 3-5 نوفمبر 2019م.

ويعد هذا التجمع هو أكبر تجمع إسلامي للهيئات والجهات المعنية بقضايا التقييس، وهو العام الثاني على التوالي التي تستضيف فيه المملكة مثل هذه الفعاليات، بعد فوز الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة برئاسة مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية "سميك" للفترة 2018-2020م.

وسيشارك في هذه الاجتماعات عدد من ضيوف المملكة من الدول الأعضاء في المعهد بالإضافة إلى المراقبين، إلى جانب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الأجهزة واللجان المعنية بمنظمة التعاون الإسلامي، مجمع الفقه الإسلامي وعدد من المنظمات المعنيّة بالتقييس مثل هيئة التقييس الخليجية والمنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال "IHAF" وغيرها من الجهات.

وأكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تطلعها لخروج هذه الاجتماعات بالشكل الذي يليق بمكانة وتأثير المملكة إقليمياً ودولياً، مشيرة إلى أنها تبذل قصارى جهدها في تعزيز التعاون والعمل الإسلامي المشترك انطلاقاً من قيمة ومكانة المملكة في العالم الإسلامي، وتعزيزاً لدور أنشطة التقييس في النمو الاقتصادي والصناعي، وتشجيع التجارة البينية بين الدول الأعضاء بالمعهد.

30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441
03:38 PM

للعام الثاني.. المملكة تحتضن أكبر تجمع إسلامي لهيئات التقييس

بمشاركة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ومجمع الفقه الإسلامي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تستضيف المملكة العربية السعودية في نوفمبر المقبل وفود أكثر من 35 دولة من العالم الإسلامي؛ للمشاركة في اجتماعات مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية "سميك" رقم "19"، واجتماع الجمعية العمومية للمعهد رقم "14"، بالإضافة إلى اجتماعات اللجان المتخصصة بإدارة المعهد. وذلك على مدار ثلاثة أيام في مكة المكرمة خلال الفترة من 3-5 نوفمبر 2019م.

ويعد هذا التجمع هو أكبر تجمع إسلامي للهيئات والجهات المعنية بقضايا التقييس، وهو العام الثاني على التوالي التي تستضيف فيه المملكة مثل هذه الفعاليات، بعد فوز الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة برئاسة مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية "سميك" للفترة 2018-2020م.

وسيشارك في هذه الاجتماعات عدد من ضيوف المملكة من الدول الأعضاء في المعهد بالإضافة إلى المراقبين، إلى جانب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الأجهزة واللجان المعنية بمنظمة التعاون الإسلامي، مجمع الفقه الإسلامي وعدد من المنظمات المعنيّة بالتقييس مثل هيئة التقييس الخليجية والمنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال "IHAF" وغيرها من الجهات.

وأكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تطلعها لخروج هذه الاجتماعات بالشكل الذي يليق بمكانة وتأثير المملكة إقليمياً ودولياً، مشيرة إلى أنها تبذل قصارى جهدها في تعزيز التعاون والعمل الإسلامي المشترك انطلاقاً من قيمة ومكانة المملكة في العالم الإسلامي، وتعزيزاً لدور أنشطة التقييس في النمو الاقتصادي والصناعي، وتشجيع التجارة البينية بين الدول الأعضاء بالمعهد.

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