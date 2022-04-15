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كوريا الجنوبية: 3 وفيات و27 إصابة إضافية بفيروس كورونا

وصل إجمالي المتماثلين للشفاء إلى 7616 شخصًا

سجلت كوريا الجنوبية ثلاث حالات وفاة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 225 حالة؛ وفقًا لما ذكرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء صباح اليوم الأربعاء.

كما سجلت كوريا الجنوبية 27 إصابة بالفيروس خلال الفترة نفسها؛ ليبلغ إجمالي الإصابات 10591 حالة.

وأشارت يونهاب إلى أن كوريا الجنوبية واصلت على مدار أسبوع، تسجيل 50 حالة إصابة أو أقل على أساس يومي، في تراجع حادّ عن ذروة تفشي الإصابات في 29 فبراير الماضي، عندما سجلت البلاد 909 إصابات.

وأضافت يونهاب أن عدد المتماثلين للشفاء من الفيروس ارتفع في كوريا الجنوبية إلى 7616 شخصًا.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

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كوريا الجنوبية: 3 وفيات و27 إصابة إضافية بفيروس كورونا
سبق

سجلت كوريا الجنوبية ثلاث حالات وفاة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 225 حالة؛ وفقًا لما ذكرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء صباح اليوم الأربعاء.

كما سجلت كوريا الجنوبية 27 إصابة بالفيروس خلال الفترة نفسها؛ ليبلغ إجمالي الإصابات 10591 حالة.

وأشارت يونهاب إلى أن كوريا الجنوبية واصلت على مدار أسبوع، تسجيل 50 حالة إصابة أو أقل على أساس يومي، في تراجع حادّ عن ذروة تفشي الإصابات في 29 فبراير الماضي، عندما سجلت البلاد 909 إصابات.

وأضافت يونهاب أن عدد المتماثلين للشفاء من الفيروس ارتفع في كوريا الجنوبية إلى 7616 شخصًا.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
08:23 AM

كوريا الجنوبية: 3 وفيات و27 إصابة إضافية بفيروس كورونا

وصل إجمالي المتماثلين للشفاء إلى 7616 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سيئول
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سجلت كوريا الجنوبية ثلاث حالات وفاة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 225 حالة؛ وفقًا لما ذكرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء صباح اليوم الأربعاء.

كما سجلت كوريا الجنوبية 27 إصابة بالفيروس خلال الفترة نفسها؛ ليبلغ إجمالي الإصابات 10591 حالة.

وأشارت يونهاب إلى أن كوريا الجنوبية واصلت على مدار أسبوع، تسجيل 50 حالة إصابة أو أقل على أساس يومي، في تراجع حادّ عن ذروة تفشي الإصابات في 29 فبراير الماضي، عندما سجلت البلاد 909 إصابات.

وأضافت يونهاب أن عدد المتماثلين للشفاء من الفيروس ارتفع في كوريا الجنوبية إلى 7616 شخصًا.

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