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اليابان تعتذر عن عدم استضافة مونديال الأندية: "نعاني مع كورونا"

قطر بديل مناسب لاستضافة الحدث بعد استضافتها النسخة المؤجلة

اعتذرت اليابان عن عدم استضافة بطولة مونديال الأندية في ديسمبر المقبل؛ بسبب معاناة البلاد مع جائحة كوفيد -19.

وكان من المقرر أن تستضيف اليابان البطولة على هامش احتفالها بمئوية تأسيسها، لكن ارتفاع حالات الإصابة وحضور عدد قليل من المشجعين في المدرجات دفعها لقرار التخلي عن الفكرة.

وكان من المؤمل أن تدر البطولة مع نسبة حضور كبيرة الكثير من العوائد على "فيفا" المنظمة، وتوقعت حضور 60 ألف متفرج للنهائي على ملعب يوكوهاما، لكن قيود الجائحة تعني تقليل الحضور، ما يعني خسارة للبلد المضيف وللفيفا.

وتخلى الاتحاد الياباني لكرة القدم أيضاً عن استضافة كونجرس الفيفا، وألغى مباراة ودية مع إنجلترا، وتبدو قطر بديلاً مناسباً لاستضافة الحدث بعد استضافتها النسخة المؤجلة من 2020، والتي فاز بها بايرن ميونيخ باللقب على حساب تيجريس.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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اليابان تعتذر عن عدم استضافة مونديال الأندية: "نعاني مع كورونا"
سبق

اعتذرت اليابان عن عدم استضافة بطولة مونديال الأندية في ديسمبر المقبل؛ بسبب معاناة البلاد مع جائحة كوفيد -19.

وكان من المقرر أن تستضيف اليابان البطولة على هامش احتفالها بمئوية تأسيسها، لكن ارتفاع حالات الإصابة وحضور عدد قليل من المشجعين في المدرجات دفعها لقرار التخلي عن الفكرة.

وكان من المؤمل أن تدر البطولة مع نسبة حضور كبيرة الكثير من العوائد على "فيفا" المنظمة، وتوقعت حضور 60 ألف متفرج للنهائي على ملعب يوكوهاما، لكن قيود الجائحة تعني تقليل الحضور، ما يعني خسارة للبلد المضيف وللفيفا.

وتخلى الاتحاد الياباني لكرة القدم أيضاً عن استضافة كونجرس الفيفا، وألغى مباراة ودية مع إنجلترا، وتبدو قطر بديلاً مناسباً لاستضافة الحدث بعد استضافتها النسخة المؤجلة من 2020، والتي فاز بها بايرن ميونيخ باللقب على حساب تيجريس.

08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443
03:33 PM

اليابان تعتذر عن عدم استضافة مونديال الأندية: "نعاني مع كورونا"

قطر بديل مناسب لاستضافة الحدث بعد استضافتها النسخة المؤجلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتذرت اليابان عن عدم استضافة بطولة مونديال الأندية في ديسمبر المقبل؛ بسبب معاناة البلاد مع جائحة كوفيد -19.

وكان من المقرر أن تستضيف اليابان البطولة على هامش احتفالها بمئوية تأسيسها، لكن ارتفاع حالات الإصابة وحضور عدد قليل من المشجعين في المدرجات دفعها لقرار التخلي عن الفكرة.

وكان من المؤمل أن تدر البطولة مع نسبة حضور كبيرة الكثير من العوائد على "فيفا" المنظمة، وتوقعت حضور 60 ألف متفرج للنهائي على ملعب يوكوهاما، لكن قيود الجائحة تعني تقليل الحضور، ما يعني خسارة للبلد المضيف وللفيفا.

وتخلى الاتحاد الياباني لكرة القدم أيضاً عن استضافة كونجرس الفيفا، وألغى مباراة ودية مع إنجلترا، وتبدو قطر بديلاً مناسباً لاستضافة الحدث بعد استضافتها النسخة المؤجلة من 2020، والتي فاز بها بايرن ميونيخ باللقب على حساب تيجريس.

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