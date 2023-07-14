"الشورى" يوافق على نظام الاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية

يهدف إلى تنظيم الأعمال المتعلقة بتقديمها بما يحقق معايير الجودة المهنية العالية

وافق مجلس الشورى على مشروع نظام الاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية، والمقدم من أعضاء المجلس الأمير د. خالد آل سعود، ود. عبدالله المنيف، ود. عبدالله الجغيمان استناداً للمادة "23" من نظام المجلس.

ويهدف مشروع النظام إلى تنظيم الأعمال المتعلقة بتقديم الاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية، بما يحقق معايير الجودة المهنية العالية وفق ضوابط هذا النظام، وبما يرتقي بممارسته ويحقق المصلحة العامة.

من ناحية أخرى، طالب "الشورى"، في قرار أصدره اليوم، بالنظر في تمكين معهد الإدارة العامة من اعتماد البرامج التدريبية المقدمة من طرف ثالث لموظفي القطاع الحكومي، في مجالات المعهد التخصصية وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية.

وقال المجلس: على معهد الإدارة العامة العمل على وضع إستراتيجية فعالة للتحفيز على الإنتاج العلمي الرصين، وزيادة نسبة تحسين مؤشر الرضا عن البرامج التي يقدمها.