فاجعة لم تدر بخلده.. أحد رجال "المدني" يباشر حادث تُوُفي فيه والده وأصيبت شقيقتاه

تصادم بجمال سائبة حجز الأب داخل السيارة فتوفي مباشرة.. وحالة أختيه مستقرة

لم يدر بخلد أحد رجال الدفاع المدني بمحافظة سميراء (180 كلم جنوب شرق حائل)، أن الحادث الذي انتقل إليه هو لوالده وشقيقتيه.

وتفصيلاً، تلقى مركز الدفاع المدني بالمحافظة، مساء أمس الأربعاء، بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة "داتسون" تقل عائلة، مع جمال سائبة بالقرب من قرية الصفراء التابعة لمركز المضيّح.

وبمباشرة رجال الدفاع المدني للحادث، تعرّف أحدهم على السيارة التي تبين أنها تعود لوالده وبرفقته شقيقاته.

وكان والده محتجزاً داخل السيارة؛ لوقوع قوة الاصطدام على جهته، ومتوفى مباشرةً بعد وقوع الاصطدام -رحمه الله- فيما اتضح إصابة شقيقتيه بإصابات متوسطة، وتم نقلهما إلى مستشفى المحافظة، ثم إلى مستشفى الملك خالد بحائل، وحالتهما الصحية مستقرة.

وتتقدم "سبق" بالتعازي لرجل الدفاع المدني، لوفاة والده، سائلين الله للفقيد الرحمة، ولذويه الصبر والسلوان، وللمصابتين الشفاء العاجل.