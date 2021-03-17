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تعاملات الأربعاء تشهد ارتفاعًا في أسعار النفط و"برنت" بـ68.72 دولارًا للبرميل

استهلاك وقود الطرق في فرنسا تَراجع 10.8% في فبراير بحسب وكالة "رويترز"

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء، وسط مخاوف بتراجع الطلب على الخام تزامنًا مع ارتفاع إصابات "كورونا" في أوروبا، وفي ترقب صدور بيانات المخزونات الأمريكية.

وحذّر "إيه إن زد" ANZ في مذكرة بحثية من أنه في الوقت الذي يرتفع فيه الطلب على الخام في الولايات المتحدة والهند، فإنه لا يزال ضعيفًا في أوروبا، مشيرًا إلى أن استهلاك وقود الطرق في فرنسا على سبيل المثال تَراجع 10.8% في فبراير، بحسب وكالة "رويترز".

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنحو 0.5% إلى 68.72 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل 0.6% عند 65.16 دولارًا للبرميل.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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تعاملات الأربعاء تشهد ارتفاعًا في أسعار النفط و"برنت" بـ68.72 دولارًا للبرميل
سبق

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء، وسط مخاوف بتراجع الطلب على الخام تزامنًا مع ارتفاع إصابات "كورونا" في أوروبا، وفي ترقب صدور بيانات المخزونات الأمريكية.

وحذّر "إيه إن زد" ANZ في مذكرة بحثية من أنه في الوقت الذي يرتفع فيه الطلب على الخام في الولايات المتحدة والهند، فإنه لا يزال ضعيفًا في أوروبا، مشيرًا إلى أن استهلاك وقود الطرق في فرنسا على سبيل المثال تَراجع 10.8% في فبراير، بحسب وكالة "رويترز".

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنحو 0.5% إلى 68.72 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل 0.6% عند 65.16 دولارًا للبرميل.

17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442
10:08 AM

تعاملات الأربعاء تشهد ارتفاعًا في أسعار النفط و"برنت" بـ68.72 دولارًا للبرميل

استهلاك وقود الطرق في فرنسا تَراجع 10.8% في فبراير بحسب وكالة "رويترز"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء، وسط مخاوف بتراجع الطلب على الخام تزامنًا مع ارتفاع إصابات "كورونا" في أوروبا، وفي ترقب صدور بيانات المخزونات الأمريكية.

وحذّر "إيه إن زد" ANZ في مذكرة بحثية من أنه في الوقت الذي يرتفع فيه الطلب على الخام في الولايات المتحدة والهند، فإنه لا يزال ضعيفًا في أوروبا، مشيرًا إلى أن استهلاك وقود الطرق في فرنسا على سبيل المثال تَراجع 10.8% في فبراير، بحسب وكالة "رويترز".

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنحو 0.5% إلى 68.72 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل 0.6% عند 65.16 دولارًا للبرميل.

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