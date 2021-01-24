فنادق عالمية جديدة في الشرق الأوسط لأول مرة والبداية من السعودية

تبدأ من مطار الملك عبدالعزيز

أعلنت مجموعة فنادق " تشويس" العالمية عن افتتاح الفندقين الجديدين لها في المملكة العربية السعودية في إطار اتفاقية الشراكة التي تجمع بين مجموعة “سيرا” و “فنادق تشويس بأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا”، وتنص على افتتاح عشرة فنادق على الأقل في المملكة خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

والقندقان هما “كلاريون مطار الملك عبدالعزيز و”كومفورت ".

يضم فندق “كلاريون مطار جدة” 200 غرفة فندقية ويتميز بموقع إستراتيجي على طريق الأمير ماجد، حيث يبعد مسافة 3 دقائق فقط عن مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد ومحطة قطار مطار جدة، ويمكن الوصول إليه بسهولة من “جدة سيتي سنتر”، كما أنه قريب من “مول العرب”، أحد أكبر مراكز التسوق في جدة.

أما فندق “كومفورت طريق الملك”، فيضم 125 جناحاً ويقع في قلب إحدى أبرز المناطق في المدينة بالقرب من كورنيش جدة ومطار الملك عبد العزبز الدولي وطريق المدينة.

وأكد جوناثان ميلز الرئيس التنفيذي لشركة “فنادق تشويس بأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا أن عودة قطاع السفر إلى نشاطه مدفوعة بتطلعات الضيوف لخوض تجارب فندقية، ولذلك تم إبرام هذه الشراكة المميزة مع مجموعة ’سيرا‘ وانضمام هذين الفندقين الجديدين إلى محفظتنا المتميزة. وفي حين تتباين جميع هذه الفنادق من حيث التصميم، إلا أنها تتمتع بمواقع مثالية في المملكة العربية السعودية ومصممة بصورة تراعي احتياجات الضيوف على المستويين المحلي والعالمي، ونحن على ثقة بأن الخدمات التي ستقدمها ستحظى باستحسان واسع لدى ضيوفنا الكرام، لتعزيز حركة السياحة القادمة إلى المملكة وتشييد بنية تحتية قوية تساعد المملكة على تحقيق أهدافها في التنوع الاقتصادي.