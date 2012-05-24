النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جازان.. إيقاف شخص أطلق أعيرة نارية في الهواء معرّضًا حياة الآخرين للخطر

ظهر في مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي لشخص يطلق أعيرة نارية في الهواء، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر، فقد تمكنت الجهات المختصة بشرطة المنطقة - بفضل الله - من تحديد هويته وهوية الشخص الذي صور ونشر الفيديو، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافهما واتّخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جازان.. إيقاف شخص أطلق أعيرة نارية في الهواء معرّضًا حياة الآخرين للخطر
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي لشخص يطلق أعيرة نارية في الهواء، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر، فقد تمكنت الجهات المختصة بشرطة المنطقة - بفضل الله - من تحديد هويته وهوية الشخص الذي صور ونشر الفيديو، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافهما واتّخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

24 مايو 2021 - 12 شوّال 1442
06:55 PM

جازان.. إيقاف شخص أطلق أعيرة نارية في الهواء معرّضًا حياة الآخرين للخطر

ظهر في مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
1
1,113

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي لشخص يطلق أعيرة نارية في الهواء، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر، فقد تمكنت الجهات المختصة بشرطة المنطقة - بفضل الله - من تحديد هويته وهوية الشخص الذي صور ونشر الفيديو، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافهما واتّخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,017
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,695
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,519
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,272

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر
نعم.. بدو ولنا الفخر!!

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

غسان محمد عسيلان
أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

علي آل شرمة
هل نؤجل السياحة الخارجية؟

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

صالح مطر الغامدي
"ومن الترند ما قتل..!"

"ومن الترند ما قتل..!"

ماجد الحربي
قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

غسان محمد عسيلان
كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

عبدالغني الشيخ
عادت أعيادكم

عادت أعيادكم

مها الجبر
البـارحة تسـحرت..!!

البـارحة تسـحرت..!!

محمد الصيعري
القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

عبدالمحسن الحارثي
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة