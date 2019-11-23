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"الأرصاد": أمطار رعدية على 6 مناطق بينها الرياض .. وضباب بالمرتفعات

تستمر الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المدينة المنوّرة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق؛ تمتد إلى أجزاءٍ من منطقتَي (المدينة المنوّرة - الرياض), في حين تستمر الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، كذلك على منطقة المدينة المنوّرة، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي، وجنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية بوجه عام بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": أمطار رعدية على 6 مناطق بينها الرياض .. وضباب بالمرتفعات
سبق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق؛ تمتد إلى أجزاءٍ من منطقتَي (المدينة المنوّرة - الرياض), في حين تستمر الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، كذلك على منطقة المدينة المنوّرة، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي، وجنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية بوجه عام بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

23 نوفمبر 2019 - 26 ربيع الأول 1441
10:11 AM

"الأرصاد": أمطار رعدية على 6 مناطق بينها الرياض .. وضباب بالمرتفعات

تستمر الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المدينة المنوّرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق؛ تمتد إلى أجزاءٍ من منطقتَي (المدينة المنوّرة - الرياض), في حين تستمر الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، كذلك على منطقة المدينة المنوّرة، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي، وجنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية بوجه عام بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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