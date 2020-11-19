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بعد إشادة القيادة بـ"قصة نجاح" قطاع الإسكان.. "الحقيل" لمنسوبي الوزارة: نؤمن بأن نجاح أعمالنا بكم

أكد الحرص على برامج التدريب في حفل اجتياز الدفعة الأولى من "برنامج هارفارد"

شدد وزير الإسكان وزير الشؤون البلدية والقروية المُكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، على اهتمام وزارة الإسكان في جانب تطوير مهارات وتعزيز قدرات موظفيها وموظفاتها، وذلك لتعزيز روح الجدية والالتزام، ورفع مستوى كفاءة الموظفين لإنجاح خطط الوزارة.

جاء ذلك في كلمته للموظفين المجتازين لبرنامج تطوير القادة، والذي تنفذه الوزارة بالشراكة مع مركز هارفارد للتدريب.

وتحدث الوزير عن الإشادة التي حظي بها قطاع الإسكان أخيرًا من القيادة الرشيدة، والتشديد على أن قطاع الإسكان يشكّل قصة نجاح غير مسبوقة، مقدمًا شكره لجميع العاملين على جهودهم المميّزة وتفانيهم في العمل.

وقال: "نؤمن من البداية بأن نجاح أعمالنا، بكم أنتم، ولولا الله ثم أنتم لم نصل لما وصلنا إليه من تحقيق أهدافنا في المرحلة الأولى من برنامج الإسكان".

وبيّن "الحقيل" أن الاتفاق مع مركز تدريب هارفارد، ومنذ البداية تضمن أن تكون كل البرامج التدريبية التي يقدمها للموظفين والموظفات، مخصصة لعمل قطاع الإسكان، وليست نظريات لا يُستفاد منها.

وقال الوزير: "فريق الإسكان في عام 2021 إلى عام 2025، إن شاء الله، سيتجاوز الطموح، سيحقق ما لم يحققه في المرحلة الأولى، بل بأكثر إن شاء الله".

وأضاف: "سنكون -بإذن الله- على قدر الثقة التي منحت لنا من وطننا باعتماده علينا في برنامج الإسكان، ومنحنا هذه المسوولية الكبيرة".

وكانت وزارة الإسكان احتفلت باجتياز الدفعة الأولى من برنامج "تطوير القادة" التدريبي الذي عقد بالتعاون مع "هارفارد للأعمال" لتأهيل القيادات التنفيذية ومديري الإدارات في منظومة الإسكان.

واجتاز البرنامج الذي استمر لمدة ستة أشهر، 66 موظفًا وموظفة يمثلون الدفعة الأولى.

يُشار إلى أن البرنامج اشتمل على مجموعة من الدروس النظرية والتطبيقية، واستعرض الكثير من التجارب الناجحة عالميًا في الإدارة والقيادة وجودة الأداء والتخطيط.

وزير الإسكان ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية وزارة الإسكان وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد إشادة القيادة بـ"قصة نجاح" قطاع الإسكان.. "الحقيل" لمنسوبي الوزارة: نؤمن بأن نجاح أعمالنا بكم
سبق

شدد وزير الإسكان وزير الشؤون البلدية والقروية المُكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، على اهتمام وزارة الإسكان في جانب تطوير مهارات وتعزيز قدرات موظفيها وموظفاتها، وذلك لتعزيز روح الجدية والالتزام، ورفع مستوى كفاءة الموظفين لإنجاح خطط الوزارة.

جاء ذلك في كلمته للموظفين المجتازين لبرنامج تطوير القادة، والذي تنفذه الوزارة بالشراكة مع مركز هارفارد للتدريب.

وتحدث الوزير عن الإشادة التي حظي بها قطاع الإسكان أخيرًا من القيادة الرشيدة، والتشديد على أن قطاع الإسكان يشكّل قصة نجاح غير مسبوقة، مقدمًا شكره لجميع العاملين على جهودهم المميّزة وتفانيهم في العمل.

وقال: "نؤمن من البداية بأن نجاح أعمالنا، بكم أنتم، ولولا الله ثم أنتم لم نصل لما وصلنا إليه من تحقيق أهدافنا في المرحلة الأولى من برنامج الإسكان".

وبيّن "الحقيل" أن الاتفاق مع مركز تدريب هارفارد، ومنذ البداية تضمن أن تكون كل البرامج التدريبية التي يقدمها للموظفين والموظفات، مخصصة لعمل قطاع الإسكان، وليست نظريات لا يُستفاد منها.

وقال الوزير: "فريق الإسكان في عام 2021 إلى عام 2025، إن شاء الله، سيتجاوز الطموح، سيحقق ما لم يحققه في المرحلة الأولى، بل بأكثر إن شاء الله".

وأضاف: "سنكون -بإذن الله- على قدر الثقة التي منحت لنا من وطننا باعتماده علينا في برنامج الإسكان، ومنحنا هذه المسوولية الكبيرة".

وكانت وزارة الإسكان احتفلت باجتياز الدفعة الأولى من برنامج "تطوير القادة" التدريبي الذي عقد بالتعاون مع "هارفارد للأعمال" لتأهيل القيادات التنفيذية ومديري الإدارات في منظومة الإسكان.

واجتاز البرنامج الذي استمر لمدة ستة أشهر، 66 موظفًا وموظفة يمثلون الدفعة الأولى.

يُشار إلى أن البرنامج اشتمل على مجموعة من الدروس النظرية والتطبيقية، واستعرض الكثير من التجارب الناجحة عالميًا في الإدارة والقيادة وجودة الأداء والتخطيط.

19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442
11:52 PM

بعد إشادة القيادة بـ"قصة نجاح" قطاع الإسكان.. "الحقيل" لمنسوبي الوزارة: نؤمن بأن نجاح أعمالنا بكم

أكد الحرص على برامج التدريب في حفل اجتياز الدفعة الأولى من "برنامج هارفارد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شدد وزير الإسكان وزير الشؤون البلدية والقروية المُكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، على اهتمام وزارة الإسكان في جانب تطوير مهارات وتعزيز قدرات موظفيها وموظفاتها، وذلك لتعزيز روح الجدية والالتزام، ورفع مستوى كفاءة الموظفين لإنجاح خطط الوزارة.

جاء ذلك في كلمته للموظفين المجتازين لبرنامج تطوير القادة، والذي تنفذه الوزارة بالشراكة مع مركز هارفارد للتدريب.

وتحدث الوزير عن الإشادة التي حظي بها قطاع الإسكان أخيرًا من القيادة الرشيدة، والتشديد على أن قطاع الإسكان يشكّل قصة نجاح غير مسبوقة، مقدمًا شكره لجميع العاملين على جهودهم المميّزة وتفانيهم في العمل.

وقال: "نؤمن من البداية بأن نجاح أعمالنا، بكم أنتم، ولولا الله ثم أنتم لم نصل لما وصلنا إليه من تحقيق أهدافنا في المرحلة الأولى من برنامج الإسكان".

وبيّن "الحقيل" أن الاتفاق مع مركز تدريب هارفارد، ومنذ البداية تضمن أن تكون كل البرامج التدريبية التي يقدمها للموظفين والموظفات، مخصصة لعمل قطاع الإسكان، وليست نظريات لا يُستفاد منها.

وقال الوزير: "فريق الإسكان في عام 2021 إلى عام 2025، إن شاء الله، سيتجاوز الطموح، سيحقق ما لم يحققه في المرحلة الأولى، بل بأكثر إن شاء الله".

وأضاف: "سنكون -بإذن الله- على قدر الثقة التي منحت لنا من وطننا باعتماده علينا في برنامج الإسكان، ومنحنا هذه المسوولية الكبيرة".

وكانت وزارة الإسكان احتفلت باجتياز الدفعة الأولى من برنامج "تطوير القادة" التدريبي الذي عقد بالتعاون مع "هارفارد للأعمال" لتأهيل القيادات التنفيذية ومديري الإدارات في منظومة الإسكان.

واجتاز البرنامج الذي استمر لمدة ستة أشهر، 66 موظفًا وموظفة يمثلون الدفعة الأولى.

يُشار إلى أن البرنامج اشتمل على مجموعة من الدروس النظرية والتطبيقية، واستعرض الكثير من التجارب الناجحة عالميًا في الإدارة والقيادة وجودة الأداء والتخطيط.

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