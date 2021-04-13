161 ألفاً خلال 24 ساعة.. الهند تسجّل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا في العالم

تجاوزت البرازيل من حيث عدد الإصابات واحتلت المركز الثاني عالمياً.. أمريكا تتصدّر

أظهرت بيانات وزارة الصحة، أن الهند سجّلت 161736 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الثلاثاء، لتصل إلى أعلى حصيلة يومية في العالم مرة أخرى.

ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة في الهند، إلى 13.69 مليون حالة، فيما ارتفعت الوفيات بواقع 879 لتصل إلى 171058.

ووفق "رويترز" كانت الهند قد تجاوزت البرازيل من حيث عدد الإصابات، واحتلت المركز الثاني عالمياً.

وتتصدّر الولايات المتحدة القائمة بتسجيل أكثر 31.2 مليون حالة عدوى.