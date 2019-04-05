وقال "هندي" عبر حسابه الرسمي في تويتر: رغم تعذر رؤية الهلال الليلة؛ سيكون غدًا غرة شهر شعبان وفق تقويم أم القرى؛ حيث إن نتائج رؤية هلال شعبان تؤخد بعين الاعتبار في ترائي هلال رمضان المبارك.

أكد الخبير الفلكي "ملهم هندي"، تعذر رؤية هلال شعبان في السعودية ‏الليلة.

الفلكي "ملهم هندي": تعذرت رؤية هلال شعبان.. ولا اعتبار لرؤيته من عدمها عبدالله البرقاوي سبق 2019-04-05 أكد الخبير الفلكي "ملهم هندي"، تعذر رؤية هلال شعبان في السعودية ‏الليلة. وقال "هندي" عبر حسابه الرسمي في تويتر: رغم تعذر رؤية الهلال الليلة؛ سيكون غدًا غرة شهر شعبان وفق تقويم أم القرى؛ حيث إن نتائج رؤية هلال شعبان تؤخد بعين الاعتبار في ترائي هلال رمضان المبارك.

05 إبريل 2019 - 29 رجب 1440 07:45 PM

الفلكي "ملهم هندي": تعذرت رؤية هلال شعبان.. ولا اعتبار لرؤيته من عدمها أكد أن رؤيته تؤخذ في الاعتبار عند ترائي هلال رمضان





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أكد الخبير الفلكي "ملهم هندي"، تعذر رؤية هلال شعبان في السعودية ‏الليلة.

وقال "هندي" عبر حسابه الرسمي في تويتر: رغم تعذر رؤية الهلال الليلة؛ سيكون غدًا غرة شهر شعبان وفق تقويم أم القرى؛ حيث إن نتائج رؤية هلال شعبان تؤخد بعين الاعتبار في ترائي هلال رمضان المبارك.