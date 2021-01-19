وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 9 صباحاً تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمحافظتَي الحناكية والمهد؛ تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على الحناكية والمهد وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-01-19 أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمحافظتَي الحناكية والمهد؛ تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية. وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 9 صباحاً تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

19 يناير 2021 - 6 جمادى الآخر 1442 09:08 AM

"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على الحناكية والمهد قال: يؤدي إلى تدنٍ للرؤية الأفقية وتستمر الحالة حتى 7 مساءً





A A A





0 مشاركة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمحافظتَي الحناكية والمهد؛ تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 9 صباحاً تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.