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"تطوير عسير" و"أمانة المنطقة" تُنظِّمان مبادرة CATWALK

لحماية القطط البرية المعرَّضة للانقراض

نظَّمت هيئة تطوير منطقة عسير وأمانة المنطقة اليوم فعالية رياضة المشي في ممشى الروضة بمدينة أبها تزامنًا مع المبادرة العالمية للحفاظ على القطط البرية، إحدى حملات منظمة كاتمو سفير، التي تُعنى بحماية 40 فصيلة من القطط البرية المعرَّضة للانقراض، وتسعى للحفاظ عليها في بيئتها الطبيعية.

وتهدف الفعالية التي شهدت مشاركة أكثر من 700 مشارك من مختلف الأعمار من مواطنين ومقيمين إلى قطع مسافة سبعة كيلومترات لرفع الوعي بأهمية الحفاظ على القطط البرية المعرَّضة للانقراض في كل أرجاء العالم، ودعم اليغور، والفهد، ونمر الثلج، والنمر، والأسد، والببر، وأسد الجبال، وتحقيق مستهدفات إعادة تأهيل النظم البيئية في المنطقة، من خلال تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة رياضة المشي في الهواء الطلق؛ إذ تُسهم هذه الفعالية في استشعار فوائد الرياضة الخارجية، وأهميتها على الصحة البدنية والنفسية.

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"تطوير عسير" و"أمانة المنطقة" تُنظِّمان مبادرة CATWALK
سبق

نظَّمت هيئة تطوير منطقة عسير وأمانة المنطقة اليوم فعالية رياضة المشي في ممشى الروضة بمدينة أبها تزامنًا مع المبادرة العالمية للحفاظ على القطط البرية، إحدى حملات منظمة كاتمو سفير، التي تُعنى بحماية 40 فصيلة من القطط البرية المعرَّضة للانقراض، وتسعى للحفاظ عليها في بيئتها الطبيعية.

وتهدف الفعالية التي شهدت مشاركة أكثر من 700 مشارك من مختلف الأعمار من مواطنين ومقيمين إلى قطع مسافة سبعة كيلومترات لرفع الوعي بأهمية الحفاظ على القطط البرية المعرَّضة للانقراض في كل أرجاء العالم، ودعم اليغور، والفهد، ونمر الثلج، والنمر، والأسد، والببر، وأسد الجبال، وتحقيق مستهدفات إعادة تأهيل النظم البيئية في المنطقة، من خلال تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة رياضة المشي في الهواء الطلق؛ إذ تُسهم هذه الفعالية في استشعار فوائد الرياضة الخارجية، وأهميتها على الصحة البدنية والنفسية.

06 نوفمبر 2021 - 1 ربيع الآخر 1443
11:56 PM

"تطوير عسير" و"أمانة المنطقة" تُنظِّمان مبادرة CATWALK

لحماية القطط البرية المعرَّضة للانقراض

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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نظَّمت هيئة تطوير منطقة عسير وأمانة المنطقة اليوم فعالية رياضة المشي في ممشى الروضة بمدينة أبها تزامنًا مع المبادرة العالمية للحفاظ على القطط البرية، إحدى حملات منظمة كاتمو سفير، التي تُعنى بحماية 40 فصيلة من القطط البرية المعرَّضة للانقراض، وتسعى للحفاظ عليها في بيئتها الطبيعية.

وتهدف الفعالية التي شهدت مشاركة أكثر من 700 مشارك من مختلف الأعمار من مواطنين ومقيمين إلى قطع مسافة سبعة كيلومترات لرفع الوعي بأهمية الحفاظ على القطط البرية المعرَّضة للانقراض في كل أرجاء العالم، ودعم اليغور، والفهد، ونمر الثلج، والنمر، والأسد، والببر، وأسد الجبال، وتحقيق مستهدفات إعادة تأهيل النظم البيئية في المنطقة، من خلال تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة رياضة المشي في الهواء الطلق؛ إذ تُسهم هذه الفعالية في استشعار فوائد الرياضة الخارجية، وأهميتها على الصحة البدنية والنفسية.

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