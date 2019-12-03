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بلعمري يقدم اعتذاره لإدارة الشباب عن غيابه بالفترة الماضية

قدم المحترف الجزائري جمال الدين بلعمري اعتذاره لإدارة النادي برئاسة خالد البلطان ولزملائه اللاعبين، ولكل الجماهير الشبابية، وذلك عما بدر منه خلال الفترة الماضية.

وأكد بلعمري في حديث بثه المركز الإعلامي بالنادي: أنه أحد أبناء هذا النادي، وأن للنادي أفضالاً كبيرة عليه وعلى مسيرته الرياضية، وأنه يكن لإدارته ولجميع منسوبيه وجماهيره كل المحبة والتقدير، وأنه لن ينسى أفضاله عليه مهما كان.

وأشار المحترف الجزائري في صفوف فريق الشباب إلى أن إدارة الشباب كانت لها مواقف مشرّفة معه وأنها خلف بروزه في الفترة الماضية ولن يتنكر لأفضالها عليه. كما تعهد اللاعب ببذل أقصى ما يملك في سبيل خدمة هذا الكيان حتى يعود إلى سابق عهده بطلاً في مقدمة الأندية السعودية.

جمال الدين بلعمري الشباب رئيس الشباب خالد البلطان

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بلعمري يقدم اعتذاره لإدارة الشباب عن غيابه بالفترة الماضية
سبق

قدم المحترف الجزائري جمال الدين بلعمري اعتذاره لإدارة النادي برئاسة خالد البلطان ولزملائه اللاعبين، ولكل الجماهير الشبابية، وذلك عما بدر منه خلال الفترة الماضية.

وأكد بلعمري في حديث بثه المركز الإعلامي بالنادي: أنه أحد أبناء هذا النادي، وأن للنادي أفضالاً كبيرة عليه وعلى مسيرته الرياضية، وأنه يكن لإدارته ولجميع منسوبيه وجماهيره كل المحبة والتقدير، وأنه لن ينسى أفضاله عليه مهما كان.

وأشار المحترف الجزائري في صفوف فريق الشباب إلى أن إدارة الشباب كانت لها مواقف مشرّفة معه وأنها خلف بروزه في الفترة الماضية ولن يتنكر لأفضالها عليه. كما تعهد اللاعب ببذل أقصى ما يملك في سبيل خدمة هذا الكيان حتى يعود إلى سابق عهده بطلاً في مقدمة الأندية السعودية.

03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
09:42 PM

بلعمري يقدم اعتذاره لإدارة الشباب عن غيابه بالفترة الماضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدم المحترف الجزائري جمال الدين بلعمري اعتذاره لإدارة النادي برئاسة خالد البلطان ولزملائه اللاعبين، ولكل الجماهير الشبابية، وذلك عما بدر منه خلال الفترة الماضية.

وأكد بلعمري في حديث بثه المركز الإعلامي بالنادي: أنه أحد أبناء هذا النادي، وأن للنادي أفضالاً كبيرة عليه وعلى مسيرته الرياضية، وأنه يكن لإدارته ولجميع منسوبيه وجماهيره كل المحبة والتقدير، وأنه لن ينسى أفضاله عليه مهما كان.

وأشار المحترف الجزائري في صفوف فريق الشباب إلى أن إدارة الشباب كانت لها مواقف مشرّفة معه وأنها خلف بروزه في الفترة الماضية ولن يتنكر لأفضالها عليه. كما تعهد اللاعب ببذل أقصى ما يملك في سبيل خدمة هذا الكيان حتى يعود إلى سابق عهده بطلاً في مقدمة الأندية السعودية.

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