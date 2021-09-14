النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إطلاق مبادرة "مكني من مدرستي" بتعليم عسير

لدعم الجوانب التقنية والمنصات التعليمية

أقرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، ممثلة في إدارة تقنية المعلومات؛ تنفيذ مبادرة "مكني من مدرستي" بهدف دعم المدارس فيما يتعلق بالجوانب التقنية والمنصات التعليمية.

وكان فريق عمل المبادرة قد عقد اجتماعًا تحضيريًّا، بمشاركة المساعد للشؤون التعليمية سفر البريدي، والمساعدة للشؤون التعليمية الدكتورة أمل الأحمري، وإدارة الإعلام والاتصال، ومديري ومديرات مكاتب التعليم.

وجرى خلال الاجتماع تحديد الفئات المستهدفة وشركاء التنفيذ واستعراض آلية ترشيح المدارس الكبيرة والجدول الزمني للمبادرة.

وأوصى الفريق بترشيح ما بين مدرستين إلى خمس مدارس خبيرة في كل مكتب تعليم، والرفع بأسمائها وبياناتها.

وحثّ المجتمع التعليمي على الاستفادة من خبرات المدارس الخبيرة، إضافة إلى جمع تقارير من المدارس الخبيرة ورفعها للشؤون التعليمية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
إطلاق مبادرة "مكني من مدرستي" بتعليم عسير
سبق

أقرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، ممثلة في إدارة تقنية المعلومات؛ تنفيذ مبادرة "مكني من مدرستي" بهدف دعم المدارس فيما يتعلق بالجوانب التقنية والمنصات التعليمية.

وكان فريق عمل المبادرة قد عقد اجتماعًا تحضيريًّا، بمشاركة المساعد للشؤون التعليمية سفر البريدي، والمساعدة للشؤون التعليمية الدكتورة أمل الأحمري، وإدارة الإعلام والاتصال، ومديري ومديرات مكاتب التعليم.

وجرى خلال الاجتماع تحديد الفئات المستهدفة وشركاء التنفيذ واستعراض آلية ترشيح المدارس الكبيرة والجدول الزمني للمبادرة.

وأوصى الفريق بترشيح ما بين مدرستين إلى خمس مدارس خبيرة في كل مكتب تعليم، والرفع بأسمائها وبياناتها.

وحثّ المجتمع التعليمي على الاستفادة من خبرات المدارس الخبيرة، إضافة إلى جمع تقارير من المدارس الخبيرة ورفعها للشؤون التعليمية.

14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443
05:20 PM

إطلاق مبادرة "مكني من مدرستي" بتعليم عسير

لدعم الجوانب التقنية والمنصات التعليمية

A A A
بندر آل عوض - عسير
0
86

أقرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، ممثلة في إدارة تقنية المعلومات؛ تنفيذ مبادرة "مكني من مدرستي" بهدف دعم المدارس فيما يتعلق بالجوانب التقنية والمنصات التعليمية.

وكان فريق عمل المبادرة قد عقد اجتماعًا تحضيريًّا، بمشاركة المساعد للشؤون التعليمية سفر البريدي، والمساعدة للشؤون التعليمية الدكتورة أمل الأحمري، وإدارة الإعلام والاتصال، ومديري ومديرات مكاتب التعليم.

وجرى خلال الاجتماع تحديد الفئات المستهدفة وشركاء التنفيذ واستعراض آلية ترشيح المدارس الكبيرة والجدول الزمني للمبادرة.

وأوصى الفريق بترشيح ما بين مدرستين إلى خمس مدارس خبيرة في كل مكتب تعليم، والرفع بأسمائها وبياناتها.

وحثّ المجتمع التعليمي على الاستفادة من خبرات المدارس الخبيرة، إضافة إلى جمع تقارير من المدارس الخبيرة ورفعها للشؤون التعليمية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,660
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,633
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,842
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,008

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري
"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة
التطوُّع الممنوع

التطوُّع الممنوع

عبدالغني الشيخ
الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

صالح مطر الغامدي
هل أنتِ مؤدلجة؟

هل أنتِ مؤدلجة؟

مها الجبر
مصدر مسؤول

مصدر مسؤول

بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني
الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة