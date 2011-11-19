النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأرصاد" تُصدر تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار رعدية على الطائف

تبدأ من الساعة الـ12 ظهراً وتستمر حتى الـ9 مساءً.. تُصحب بالبرد

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على محافظة الطائف، تصحب بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، قد تؤدي إلى جريان السيول.

وبيّنت أن الحالة المطرية تشمل: (الطائف، وميسان، وبني سعد، وملكان، والهدا، والشفا، والسيل، ومدركة، ورهاط، وهدى الشام، والكامل، والمويه، وظلم، والأجزاء المجاورة لها)؛ مشيرة إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الـ12 ظهراً، وتستمر إلى الساعة الـ9 مساءً.

من جهتها، دعت إدارة الدفاع المدني بمحافظة الطائف، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من التنزه في بطون ومهابط الأودية، وعدمَ استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق، واتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني: www.998.gov.sa، أو على بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي؛ للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد" تُصدر تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار رعدية على الطائف
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على محافظة الطائف، تصحب بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، قد تؤدي إلى جريان السيول.

وبيّنت أن الحالة المطرية تشمل: (الطائف، وميسان، وبني سعد، وملكان، والهدا، والشفا، والسيل، ومدركة، ورهاط، وهدى الشام، والكامل، والمويه، وظلم، والأجزاء المجاورة لها)؛ مشيرة إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الـ12 ظهراً، وتستمر إلى الساعة الـ9 مساءً.

من جهتها، دعت إدارة الدفاع المدني بمحافظة الطائف، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من التنزه في بطون ومهابط الأودية، وعدمَ استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق، واتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني: www.998.gov.sa، أو على بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي؛ للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
08:58 AM

"الأرصاد" تُصدر تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار رعدية على الطائف

تبدأ من الساعة الـ12 ظهراً وتستمر حتى الـ9 مساءً.. تُصحب بالبرد

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
4,585

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على محافظة الطائف، تصحب بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، قد تؤدي إلى جريان السيول.

وبيّنت أن الحالة المطرية تشمل: (الطائف، وميسان، وبني سعد، وملكان، والهدا، والشفا، والسيل، ومدركة، ورهاط، وهدى الشام، والكامل، والمويه، وظلم، والأجزاء المجاورة لها)؛ مشيرة إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الـ12 ظهراً، وتستمر إلى الساعة الـ9 مساءً.

من جهتها، دعت إدارة الدفاع المدني بمحافظة الطائف، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من التنزه في بطون ومهابط الأودية، وعدمَ استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق، واتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني: www.998.gov.sa، أو على بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي؛ للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,701
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,977
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,625
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,529

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

..وبدأ دور القضاء..!!

..وبدأ دور القضاء..!!

محمد الصيـعري
هل تحققت توقعات وزير الإسكان؟

هل تحققت توقعات وزير الإسكان؟

عبدالرحمن المرشد
الكتابة محاولة تصفية حساب مع الزمن

الكتابة محاولة تصفية حساب مع الزمن

الحسين معافا
مرضى "الزهايمر" في حاجة إلى دعم المجتمع

مرضى "الزهايمر" في حاجة إلى دعم المجتمع

ماجد البريكان
دبلوماسية المملكة.. تاريخ حافل

دبلوماسية المملكة.. تاريخ حافل

يحيى رفاعي
حل مشكلة إغلاق محطات البنزين أثناء الصلاة!!

حل مشكلة إغلاق محطات البنزين أثناء الصلاة!!

عبدالغني الشيخ
لماذا نقتل أفكارنا؟

لماذا نقتل أفكارنا؟

سلطان رديف
مشروع يقتل مشاريع!

مشروع يقتل مشاريع!

محمد الغامدي
الاتحاد.. وسر الغياب!!!

الاتحاد.. وسر الغياب!!!

وحيد بغدادي
بين ريموند وابن كرمان

بين ريموند وابن كرمان

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تركيا وقضية "خاشقجي".. المزاعم الظاهرية والحقائق الخفية
تركيا وقضية "خاشقجي".. المزاعم الظاهرية والحقائق الخفية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة