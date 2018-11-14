النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهّر بصاحب منشأة تُعدّ عطوراً ومستحضرات تجميل مغشوشة بمعمل غير مرخص في الأحساء

متحدثون عالميون ووزراء وجلسات نقاشية وتوقيع اتفاقيات هادفة تؤكد أهمية دور الشباب في مواجهة التحديات

خلال فعاليات اليوم الأول من منتدى مسك العالمي "مهارات المستقبل"

شهدت فعاليات منتدى مسك العالمي اليوم المقام تحت عنوان (مهارات المستقبل) في فندق فورسيزونز خلال يومي 14-15 نوفمبر نقاشات متنوعة حول دور الشباب في صنع الاقتصاد المستقبلي في العالم. وأكد المتحدثون خلال اليوم الأولأهمية تأقلم رواد الأعمال مع متطلبات المرحلة المقبلة بما تتضمنه من تحولات نحو التقنيات الذكية، وبما تمثله من تحديات وفرص للشباب على مختلف الأصعدة.

وجاءت الجلسة الأولى بعنوان (مهاراتك هي كل شيء)، وتحدث فيها وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي مؤكدًاقيمة الابتكار وروح الإبداع كمفاتيح لصناعة مستقبل زاهر. كما أكد وزير التعليم الدكتورأحمد العيسى أن الوزارة تعمل على مواءمة تخصصاتها مع احتياجات سوق العمل. فيما ذكر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة أن وزارته تهدف إلى تعليم البرمجة لمليون طالب بدءًا من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر.

من ناحية أخرى، شهد المنتدى في يومه الأولإقامة جلسات نقاشية عدة، منها (كن أنت المغير لا من يقع عليه التغيير)، (جهز نفسك لعصر التعلم الرقمي)، (مهارات المستقبل العالمية). وتناول المتحدثون خلالها كيفية تطوير قدرات الشباب بما يؤهلهم لخوض تحدي التغيير، كما عرضوا أمثلة على تنمية الذكاء العاطفي في مقابل الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تنمية المهارات الاجتماعية في العمل والحياة، مؤكدين بشكل أساسي دور التعلم والتدريب الذاتي في إنجاح مشاريع الشباب وريادة الأعمال.

كما تطرقت جلسات المنتدى إلى قصص النجاح في مجال الرياضة من خلال استضافة مجموعة من النجوم العالميين الذين شاركوا الحضور مجموعة من الأفكار الملهمة لتحقيق التميز في أحد أكثر المجالات جذبًا لاهتمام الشباب، في الوقت الذي أكدت فيه الأميرة ريما بنت بندر وكيل رئيس الهيئة العامةللرياضة للتخطيط والتطوير ضمن حديثها في الجلسات النقاشية أن الشباب هم أساسالمستقبل، وأن الرياضة تقوي المشاركة المجتمعية.

وإضافة إلى ذلك، شهد اليوم الأول من المنتدى إعلان مؤشر الشباب العالمي الذي قامت على إعداده مؤسسة "مسك الخيرية" بالاعتماد على خمسة معايير، هي (التعليم والمهارات، التوظيف، ريادة الأعمال، المواطنة العالمية ومنظومة اقتصاد المعرفة). واستمدت نتائجه من تقارير ودراسات وبيانات مختصة بموضوع تنمية الشباب، شملت 25 ألف شاب وشابة من 25 دولة، تمثل 80 % من الناتج المحلي الدولي، وتضم 70 % من شباب العالم.

وشهد المنتدى مجموعة من ورش العمل لتعزيز المهارات للشباب، منها إتقان مقابلات العمل التي قدمها البنك الأهلي، وورشة اتخاذ القرارات اعتمادًا على البيانات المقدمة من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

كما تم خلال اليوم الأول من المنتدى توقيع عدد من الاتفاقيات الهادفة إلى تكامل الجهود بين مؤسسة "مسك الخيرية" مع جهات محلية وعالمية عدة بهدف تطوير الابتكار، وتشجيع ريادة الأعمال، وتعزيز دور الأبحاث وفرص التدريب لتمكين الكفاءات المبدعة في مختلف المجالات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
متحدثون عالميون ووزراء وجلسات نقاشية وتوقيع اتفاقيات هادفة تؤكد أهمية دور الشباب في مواجهة التحديات
سبق

شهدت فعاليات منتدى مسك العالمي اليوم المقام تحت عنوان (مهارات المستقبل) في فندق فورسيزونز خلال يومي 14-15 نوفمبر نقاشات متنوعة حول دور الشباب في صنع الاقتصاد المستقبلي في العالم. وأكد المتحدثون خلال اليوم الأولأهمية تأقلم رواد الأعمال مع متطلبات المرحلة المقبلة بما تتضمنه من تحولات نحو التقنيات الذكية، وبما تمثله من تحديات وفرص للشباب على مختلف الأصعدة.

وجاءت الجلسة الأولى بعنوان (مهاراتك هي كل شيء)، وتحدث فيها وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي مؤكدًاقيمة الابتكار وروح الإبداع كمفاتيح لصناعة مستقبل زاهر. كما أكد وزير التعليم الدكتورأحمد العيسى أن الوزارة تعمل على مواءمة تخصصاتها مع احتياجات سوق العمل. فيما ذكر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة أن وزارته تهدف إلى تعليم البرمجة لمليون طالب بدءًا من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر.

من ناحية أخرى، شهد المنتدى في يومه الأولإقامة جلسات نقاشية عدة، منها (كن أنت المغير لا من يقع عليه التغيير)، (جهز نفسك لعصر التعلم الرقمي)، (مهارات المستقبل العالمية). وتناول المتحدثون خلالها كيفية تطوير قدرات الشباب بما يؤهلهم لخوض تحدي التغيير، كما عرضوا أمثلة على تنمية الذكاء العاطفي في مقابل الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تنمية المهارات الاجتماعية في العمل والحياة، مؤكدين بشكل أساسي دور التعلم والتدريب الذاتي في إنجاح مشاريع الشباب وريادة الأعمال.

كما تطرقت جلسات المنتدى إلى قصص النجاح في مجال الرياضة من خلال استضافة مجموعة من النجوم العالميين الذين شاركوا الحضور مجموعة من الأفكار الملهمة لتحقيق التميز في أحد أكثر المجالات جذبًا لاهتمام الشباب، في الوقت الذي أكدت فيه الأميرة ريما بنت بندر وكيل رئيس الهيئة العامةللرياضة للتخطيط والتطوير ضمن حديثها في الجلسات النقاشية أن الشباب هم أساسالمستقبل، وأن الرياضة تقوي المشاركة المجتمعية.

وإضافة إلى ذلك، شهد اليوم الأول من المنتدى إعلان مؤشر الشباب العالمي الذي قامت على إعداده مؤسسة "مسك الخيرية" بالاعتماد على خمسة معايير، هي (التعليم والمهارات، التوظيف، ريادة الأعمال، المواطنة العالمية ومنظومة اقتصاد المعرفة). واستمدت نتائجه من تقارير ودراسات وبيانات مختصة بموضوع تنمية الشباب، شملت 25 ألف شاب وشابة من 25 دولة، تمثل 80 % من الناتج المحلي الدولي، وتضم 70 % من شباب العالم.

وشهد المنتدى مجموعة من ورش العمل لتعزيز المهارات للشباب، منها إتقان مقابلات العمل التي قدمها البنك الأهلي، وورشة اتخاذ القرارات اعتمادًا على البيانات المقدمة من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

كما تم خلال اليوم الأول من المنتدى توقيع عدد من الاتفاقيات الهادفة إلى تكامل الجهود بين مؤسسة "مسك الخيرية" مع جهات محلية وعالمية عدة بهدف تطوير الابتكار، وتشجيع ريادة الأعمال، وتعزيز دور الأبحاث وفرص التدريب لتمكين الكفاءات المبدعة في مختلف المجالات.

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
08:49 PM

متحدثون عالميون ووزراء وجلسات نقاشية وتوقيع اتفاقيات هادفة تؤكد أهمية دور الشباب في مواجهة التحديات

خلال فعاليات اليوم الأول من منتدى مسك العالمي "مهارات المستقبل"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
533

شهدت فعاليات منتدى مسك العالمي اليوم المقام تحت عنوان (مهارات المستقبل) في فندق فورسيزونز خلال يومي 14-15 نوفمبر نقاشات متنوعة حول دور الشباب في صنع الاقتصاد المستقبلي في العالم. وأكد المتحدثون خلال اليوم الأولأهمية تأقلم رواد الأعمال مع متطلبات المرحلة المقبلة بما تتضمنه من تحولات نحو التقنيات الذكية، وبما تمثله من تحديات وفرص للشباب على مختلف الأصعدة.

وجاءت الجلسة الأولى بعنوان (مهاراتك هي كل شيء)، وتحدث فيها وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي مؤكدًاقيمة الابتكار وروح الإبداع كمفاتيح لصناعة مستقبل زاهر. كما أكد وزير التعليم الدكتورأحمد العيسى أن الوزارة تعمل على مواءمة تخصصاتها مع احتياجات سوق العمل. فيما ذكر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة أن وزارته تهدف إلى تعليم البرمجة لمليون طالب بدءًا من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر.

من ناحية أخرى، شهد المنتدى في يومه الأولإقامة جلسات نقاشية عدة، منها (كن أنت المغير لا من يقع عليه التغيير)، (جهز نفسك لعصر التعلم الرقمي)، (مهارات المستقبل العالمية). وتناول المتحدثون خلالها كيفية تطوير قدرات الشباب بما يؤهلهم لخوض تحدي التغيير، كما عرضوا أمثلة على تنمية الذكاء العاطفي في مقابل الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تنمية المهارات الاجتماعية في العمل والحياة، مؤكدين بشكل أساسي دور التعلم والتدريب الذاتي في إنجاح مشاريع الشباب وريادة الأعمال.

كما تطرقت جلسات المنتدى إلى قصص النجاح في مجال الرياضة من خلال استضافة مجموعة من النجوم العالميين الذين شاركوا الحضور مجموعة من الأفكار الملهمة لتحقيق التميز في أحد أكثر المجالات جذبًا لاهتمام الشباب، في الوقت الذي أكدت فيه الأميرة ريما بنت بندر وكيل رئيس الهيئة العامةللرياضة للتخطيط والتطوير ضمن حديثها في الجلسات النقاشية أن الشباب هم أساسالمستقبل، وأن الرياضة تقوي المشاركة المجتمعية.

وإضافة إلى ذلك، شهد اليوم الأول من المنتدى إعلان مؤشر الشباب العالمي الذي قامت على إعداده مؤسسة "مسك الخيرية" بالاعتماد على خمسة معايير، هي (التعليم والمهارات، التوظيف، ريادة الأعمال، المواطنة العالمية ومنظومة اقتصاد المعرفة). واستمدت نتائجه من تقارير ودراسات وبيانات مختصة بموضوع تنمية الشباب، شملت 25 ألف شاب وشابة من 25 دولة، تمثل 80 % من الناتج المحلي الدولي، وتضم 70 % من شباب العالم.

وشهد المنتدى مجموعة من ورش العمل لتعزيز المهارات للشباب، منها إتقان مقابلات العمل التي قدمها البنك الأهلي، وورشة اتخاذ القرارات اعتمادًا على البيانات المقدمة من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

كما تم خلال اليوم الأول من المنتدى توقيع عدد من الاتفاقيات الهادفة إلى تكامل الجهود بين مؤسسة "مسك الخيرية" مع جهات محلية وعالمية عدة بهدف تطوير الابتكار، وتشجيع ريادة الأعمال، وتعزيز دور الأبحاث وفرص التدريب لتمكين الكفاءات المبدعة في مختلف المجالات.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,539
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,825
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,377
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,414

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

لماذا نقتل أفكارنا؟

لماذا نقتل أفكارنا؟

سلطان رديف
مشروع يقتل مشاريع!

مشروع يقتل مشاريع!

محمد الغامدي
الاتحاد.. وسر الغياب!!!

الاتحاد.. وسر الغياب!!!

وحيد بغدادي
بين ريموند وابن كرمان

بين ريموند وابن كرمان

جمعان الكرت
"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

منيف الحربي
الوحدة والتوحيد

الوحدة والتوحيد

يحيى رفاعي
الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

محمد الصيـعري
هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

عبدالرحمن المرشد
اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

ماجد البريكان
مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة