أمير جازان: بطولات حرس الحدود في حماية الحد لا تقدر بثمن

أعرب عن اعتزازه بمنجزات ضباط وأفراد "الحرس" بالمنطقة

أكد أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أن الجهود الكبيرة والبطولات التي يسجلها منسوبو حرس الحدود في حماية الوطن، خاصة الحد الجنوبي، لا تقدر بثمن.

وأعرب الأمير "محمد" عن اعتزازه وفخره بالأعمال والمنجزات التي حققها ضباط وأفراد حرس الحدود بمنطقة جازان وجهودهم في تغطية الحدود البرية والبحرية التي تقع في نطاق عمل القيادة.

جاء ذلك خلال جولته التي شملت قيادة حرس الحدود، حيث استمع إلى إيجاز من قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء محيا بن عطا الله العتيبي، حول مهمات وواجبات حرس الحدود لخدمة الوطن من خلال حراسة الحدود والتصدي لكل من يحاول الاعتداء على حدود الوطن والمهربين والمتسللين.

وأكد "العتيبي" أن زيارة أمير المنطقة ستكون داعماً ومشجعاً لمنسوبي حرس الحدود بجازان للارتقاء بأداء المهام المناطة بهم.

وشاهد أمير المنطقة خلال الزيارة نماذج من التجهزيات والعربات والكاميرات الحرارية والآليات الحديثة والمتطورة التي وفرتها القيادة الرشيدة لحرس الحدود بما يمكنهم من القيام بواجبهم البطولي في حماية الوطن على أكمل وجه.

واستمع إلى إيجاز عن المهام والواجبات التي يقوم بها حرس الحدود في مختلف المجالات الأمنية في حماية الحدود والخدمات التي يقدهما لأهالي وزوار المنطقة في شتى المجالات وتقع في نطاق عمل ومسؤولية حرس الحدود بجازان.