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مشاط: فتح البوابة الإلكترونية للحج ظهر الغد.. حملات عبر المسار الإلكتروني

نائب وزير الحج قال: وجدنا تفهمًا كبيرًا من الدول الإسلامية حول الضوابط

كشف نائب وزير الحج اليوم، أنه سيتم فتح البوابة الإلكترونية للحج غدًا في 1 ظهرًا، وستكون هناك حملات من داخل المملكة عبر المسار الإلكتروني.

وقال نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط: ستكون هناك منصة إلكترونية عبر بوابة الوزارة؛ لتسجيل الراغبين في الحج هذا العام من المواطنين والمقيمين؛ مؤكدًا أن قرار إقامة #الحج بأعداد محدودة هذا العام، جاء امتثالًا لمقاصد الشريعة في حفظ النفس البشرية.

وأضاف اليوم خلال المؤتمر الصحفي الدوري الخامس للتواصل الحكومي للحديث عن ضوابط وآليات حج 1442هـ: درسنا جميع المؤشرات، ليتطابق حج هذا العام مع أعلى المعايير الصحية، ووجدنا تفهمًا كبيرًا من الدول_الإسلامية حول الضوابط المعلنة.

وتابع: التجمعات البشرية تزيد من تفشي الوباء؛ لذلك تم تحديد ضوابط الحج.

وأكد إتاحة أداء مناسك #الحج هذا العام 1442، لمن هم داخل #المملكة من جميع الجنسيات.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت اليوم، أنه تَقرر قَصْر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ على المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية فقط، بإجمالي 60 ألف حاج؛ وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وظهور تحورات جديدة له؛ مشددة على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عامًا) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين.

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مشاط: فتح البوابة الإلكترونية للحج ظهر الغد.. حملات عبر المسار الإلكتروني
سبق

كشف نائب وزير الحج اليوم، أنه سيتم فتح البوابة الإلكترونية للحج غدًا في 1 ظهرًا، وستكون هناك حملات من داخل المملكة عبر المسار الإلكتروني.

وقال نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط: ستكون هناك منصة إلكترونية عبر بوابة الوزارة؛ لتسجيل الراغبين في الحج هذا العام من المواطنين والمقيمين؛ مؤكدًا أن قرار إقامة #الحج بأعداد محدودة هذا العام، جاء امتثالًا لمقاصد الشريعة في حفظ النفس البشرية.

وأضاف اليوم خلال المؤتمر الصحفي الدوري الخامس للتواصل الحكومي للحديث عن ضوابط وآليات حج 1442هـ: درسنا جميع المؤشرات، ليتطابق حج هذا العام مع أعلى المعايير الصحية، ووجدنا تفهمًا كبيرًا من الدول_الإسلامية حول الضوابط المعلنة.

وتابع: التجمعات البشرية تزيد من تفشي الوباء؛ لذلك تم تحديد ضوابط الحج.

وأكد إتاحة أداء مناسك #الحج هذا العام 1442، لمن هم داخل #المملكة من جميع الجنسيات.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت اليوم، أنه تَقرر قَصْر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ على المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية فقط، بإجمالي 60 ألف حاج؛ وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وظهور تحورات جديدة له؛ مشددة على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عامًا) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين.

12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442
02:34 PM
اخر تعديل
12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442
06:16 PM

مشاط: فتح البوابة الإلكترونية للحج ظهر الغد.. حملات عبر المسار الإلكتروني

نائب وزير الحج قال: وجدنا تفهمًا كبيرًا من الدول الإسلامية حول الضوابط

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف نائب وزير الحج اليوم، أنه سيتم فتح البوابة الإلكترونية للحج غدًا في 1 ظهرًا، وستكون هناك حملات من داخل المملكة عبر المسار الإلكتروني.

وقال نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط: ستكون هناك منصة إلكترونية عبر بوابة الوزارة؛ لتسجيل الراغبين في الحج هذا العام من المواطنين والمقيمين؛ مؤكدًا أن قرار إقامة #الحج بأعداد محدودة هذا العام، جاء امتثالًا لمقاصد الشريعة في حفظ النفس البشرية.

وأضاف اليوم خلال المؤتمر الصحفي الدوري الخامس للتواصل الحكومي للحديث عن ضوابط وآليات حج 1442هـ: درسنا جميع المؤشرات، ليتطابق حج هذا العام مع أعلى المعايير الصحية، ووجدنا تفهمًا كبيرًا من الدول_الإسلامية حول الضوابط المعلنة.

وتابع: التجمعات البشرية تزيد من تفشي الوباء؛ لذلك تم تحديد ضوابط الحج.

وأكد إتاحة أداء مناسك #الحج هذا العام 1442، لمن هم داخل #المملكة من جميع الجنسيات.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت اليوم، أنه تَقرر قَصْر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ على المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية فقط، بإجمالي 60 ألف حاج؛ وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وظهور تحورات جديدة له؛ مشددة على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عامًا) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين.

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