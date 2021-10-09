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"الصحة" تشدد على أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا

شددت "الصحة" على أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا والاستعجال بها؛ كونها السبيل الوحيد -بإذن الله- لمواجهة المتحورات، ورفع مستوى المناعة وتنشيطها بعد الجرعة الأولى.

وفي نفس السياق قد أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (35) حالة مؤكدة، وتعافي (51) حالة؛ فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (141) حالة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (547532) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (536585) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (4) حالات؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (8743) حالة "يرحمهم الله جميعًا".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تشدد على أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا
سبق

شددت "الصحة" على أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا والاستعجال بها؛ كونها السبيل الوحيد -بإذن الله- لمواجهة المتحورات، ورفع مستوى المناعة وتنشيطها بعد الجرعة الأولى.

وفي نفس السياق قد أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (35) حالة مؤكدة، وتعافي (51) حالة؛ فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (141) حالة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (547532) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (536585) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (4) حالات؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (8743) حالة "يرحمهم الله جميعًا".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

09 أكتوبر 2021 - 3 ربيع الأول 1443
04:15 PM
اخر تعديل
10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443
02:17 AM

"الصحة" تشدد على أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
1,001

شددت "الصحة" على أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا والاستعجال بها؛ كونها السبيل الوحيد -بإذن الله- لمواجهة المتحورات، ورفع مستوى المناعة وتنشيطها بعد الجرعة الأولى.

وفي نفس السياق قد أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (35) حالة مؤكدة، وتعافي (51) حالة؛ فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (141) حالة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (547532) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (536585) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (4) حالات؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (8743) حالة "يرحمهم الله جميعًا".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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