النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الرياض.. كلية الاتصالات تعتمد القبول في بكالوريوس الأمن السيبراني الفصل القادم

ناقش المجلس خلال اجتماعه الثاني عددًا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال

اعتمد مجلس كلية الاتصالات بالرياض القبول في البكالوريوس بالأمن السيبراني الفصل القادم.

وعقد، أمس الثلاثاء، الاجتماع الثاني للفصل الأول من العام التدريبي 1441/ 1442هـ لمجلس كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، برئاسة عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة، وحضور جميع أعضاء المجلس؛ وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالكلية.

وناقش المجلس عددًا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، أبرزها: دراسة توصية نقل قسم الدعم الفني المقدمة من وكيل الكلية للتدريب المهندس عبدالهادي المحمدي، وتقييم تجربة الاختبارات في الكلية وتوصيات الاستعداد للاختبارات النهائية حضوريًّا.

من جانب آخر ناقش المجلس استمرار القبول للتخصصات (بكالوريوس شبكات- بكالوريوس اتصالات- بكالوريوس برمجيات) مع تخفيض الطاقة الاستيعابية إلى 20 متدربًا.

كما تطرّق المجلس إلى فتح القبول لشعبة بكالوريوس الأمن السيبراني، وناقَشَ المجلس عددًا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها عددًا من التوصيات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الرياض.. كلية الاتصالات تعتمد القبول في بكالوريوس الأمن السيبراني الفصل القادم
سبق

اعتمد مجلس كلية الاتصالات بالرياض القبول في البكالوريوس بالأمن السيبراني الفصل القادم.

وعقد، أمس الثلاثاء، الاجتماع الثاني للفصل الأول من العام التدريبي 1441/ 1442هـ لمجلس كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، برئاسة عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة، وحضور جميع أعضاء المجلس؛ وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالكلية.

وناقش المجلس عددًا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، أبرزها: دراسة توصية نقل قسم الدعم الفني المقدمة من وكيل الكلية للتدريب المهندس عبدالهادي المحمدي، وتقييم تجربة الاختبارات في الكلية وتوصيات الاستعداد للاختبارات النهائية حضوريًّا.

من جانب آخر ناقش المجلس استمرار القبول للتخصصات (بكالوريوس شبكات- بكالوريوس اتصالات- بكالوريوس برمجيات) مع تخفيض الطاقة الاستيعابية إلى 20 متدربًا.

كما تطرّق المجلس إلى فتح القبول لشعبة بكالوريوس الأمن السيبراني، وناقَشَ المجلس عددًا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها عددًا من التوصيات.

22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
08:47 AM

الرياض.. كلية الاتصالات تعتمد القبول في بكالوريوس الأمن السيبراني الفصل القادم

ناقش المجلس خلال اجتماعه الثاني عددًا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
655

اعتمد مجلس كلية الاتصالات بالرياض القبول في البكالوريوس بالأمن السيبراني الفصل القادم.

وعقد، أمس الثلاثاء، الاجتماع الثاني للفصل الأول من العام التدريبي 1441/ 1442هـ لمجلس كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، برئاسة عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة، وحضور جميع أعضاء المجلس؛ وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالكلية.

وناقش المجلس عددًا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، أبرزها: دراسة توصية نقل قسم الدعم الفني المقدمة من وكيل الكلية للتدريب المهندس عبدالهادي المحمدي، وتقييم تجربة الاختبارات في الكلية وتوصيات الاستعداد للاختبارات النهائية حضوريًّا.

من جانب آخر ناقش المجلس استمرار القبول للتخصصات (بكالوريوس شبكات- بكالوريوس اتصالات- بكالوريوس برمجيات) مع تخفيض الطاقة الاستيعابية إلى 20 متدربًا.

كما تطرّق المجلس إلى فتح القبول لشعبة بكالوريوس الأمن السيبراني، وناقَشَ المجلس عددًا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها عددًا من التوصيات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,139
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,607
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,290
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,596

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

أحمد عجب
فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

ابتسام منصور القحطاني
فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

ابتسام منصور القحطاني
مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

عبدالرحمن المرشد
أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

غسان محمد عسيلان
ذلك الكتاب..!

ذلك الكتاب..!

محمد الرطيان
الوطنية موقف.. لا شعار

الوطنية موقف.. لا شعار

سعيد آل جندب
آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

حسين الحازمي
منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

علي آل شرمة
أيها الريادي كن أسدًا..!

أيها الريادي كن أسدًا..!

حسن آل عمير
واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة