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مصادر إعلامية: حريق بسفينة تجارية قبالة ميناء جبل علي

أكدت مصادر إعلامية أن الانفجار الذي وقع في دبي نتيجة حريق اندلع في سفينة تجارية قبالة ميناء جبل علي في دبي

فيما ذكرت "وام" أن ‏فرق الدفاع المدني في ⁧‫دبي‬⁩ تتعامل حالياً مع حريق ناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن ⁧‫سفينة‬⁩ بميناء جبل علي.

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مصادر إعلامية: حريق بسفينة تجارية قبالة ميناء جبل علي
سبق

أكدت مصادر إعلامية أن الانفجار الذي وقع في دبي نتيجة حريق اندلع في سفينة تجارية قبالة ميناء جبل علي في دبي

فيما ذكرت "وام" أن ‏فرق الدفاع المدني في ⁧‫دبي‬⁩ تتعامل حالياً مع حريق ناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن ⁧‫سفينة‬⁩ بميناء جبل علي.

07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442
11:28 PM
اخر تعديل
07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442
11:56 PM

مصادر إعلامية: حريق بسفينة تجارية قبالة ميناء جبل علي

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خالد الشاماني - الرياض
5
10,492

أكدت مصادر إعلامية أن الانفجار الذي وقع في دبي نتيجة حريق اندلع في سفينة تجارية قبالة ميناء جبل علي في دبي

فيما ذكرت "وام" أن ‏فرق الدفاع المدني في ⁧‫دبي‬⁩ تتعامل حالياً مع حريق ناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن ⁧‫سفينة‬⁩ بميناء جبل علي.

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