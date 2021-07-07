مصادر إعلامية: حريق بسفينة تجارية قبالة ميناء جبل علي

أكدت مصادر إعلامية أن الانفجار الذي وقع في دبي نتيجة حريق اندلع في سفينة تجارية قبالة ميناء جبل علي في دبي

فيما ذكرت "وام" أن ‏فرق الدفاع المدني في ⁧‫دبي‬⁩ تتعامل حالياً مع حريق ناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن ⁧‫سفينة‬⁩ بميناء جبل علي.