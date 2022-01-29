أقال الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان، رئيس هيئة الإحصاء الوطنيّة سعيد إردال دينجر، بموجب مرسوم صدر اليوم "السبت"، بعد نشر الأرقام السنويّة للتضخّم. وتعرّض "دينجر" لانتقادات بعد نشره بيانات في أوائل يناير قدَّرَت معدّل التضخم السنوي عند 36,1 في المئة، وهو أعلى مستوى له منذ 19 عامًا؛ وفقًا لـ"فرانس 24". ولم يوضح "أردوغان" سبب قراره تعيين إرهان تشيتينكايا، نائب الرئيس السابق لهيئة التنظيم المصرفيّة التركيّة، رئيسًا جديدًا لهيئة الإحصاء الوطنيّة بدلًا من "دينجر". وارتفع التضخّم إلى أكثر من 36 في المئة خلال عام واحد في ديسمبر في تركيا، وهو رقم قياسي منذ سبتمبر 2002، بسبب تراجع قيمة الليرة التركيّة.

بسبب نشره الأرقام السنويّة للتضخم.. "أردوغان" يقيل رئيس هيئة الإحصاء صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-29 أقال الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان، رئيس هيئة الإحصاء الوطنيّة سعيد إردال دينجر، بموجب مرسوم صدر اليوم "السبت"، بعد نشر الأرقام السنويّة للتضخّم.



وتعرّض "دينجر" لانتقادات بعد نشره بيانات في أوائل يناير قدَّرَت معدّل التضخم السنوي عند 36,1 في المئة، وهو أعلى مستوى له منذ 19 عامًا؛ وفقًا لـ"فرانس 24".



ولم يوضح "أردوغان" سبب قراره تعيين إرهان تشيتينكايا، نائب الرئيس السابق لهيئة التنظيم المصرفيّة التركيّة، رئيسًا جديدًا لهيئة الإحصاء الوطنيّة بدلًا من "دينجر".



وارتفع التضخّم إلى أكثر من 36 في المئة خلال عام واحد في ديسمبر في تركيا، وهو رقم قياسي منذ سبتمبر 2002، بسبب تراجع قيمة الليرة التركيّة.

29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443 03:45 PM

بسبب نشره الأرقام السنويّة للتضخم.. "أردوغان" يقيل رئيس هيئة الإحصاء كشفت أعلى مستوى له منذ 19 عامًا





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أقال الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان، رئيس هيئة الإحصاء الوطنيّة سعيد إردال دينجر، بموجب مرسوم صدر اليوم "السبت"، بعد نشر الأرقام السنويّة للتضخّم.



وتعرّض "دينجر" لانتقادات بعد نشره بيانات في أوائل يناير قدَّرَت معدّل التضخم السنوي عند 36,1 في المئة، وهو أعلى مستوى له منذ 19 عامًا؛ وفقًا لـ"فرانس 24".



ولم يوضح "أردوغان" سبب قراره تعيين إرهان تشيتينكايا، نائب الرئيس السابق لهيئة التنظيم المصرفيّة التركيّة، رئيسًا جديدًا لهيئة الإحصاء الوطنيّة بدلًا من "دينجر".



وارتفع التضخّم إلى أكثر من 36 في المئة خلال عام واحد في ديسمبر في تركيا، وهو رقم قياسي منذ سبتمبر 2002، بسبب تراجع قيمة الليرة التركيّة.