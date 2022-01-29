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بسبب نشره الأرقام السنويّة للتضخم.. "أردوغان" يقيل رئيس هيئة الإحصاء

كشفت أعلى مستوى له منذ 19 عامًا

أقال الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان، رئيس هيئة الإحصاء الوطنيّة سعيد إردال دينجر، بموجب مرسوم صدر اليوم "السبت"، بعد نشر الأرقام السنويّة للتضخّم.

وتعرّض "دينجر" لانتقادات بعد نشره بيانات في أوائل يناير قدَّرَت معدّل التضخم السنوي عند 36,1 في المئة، وهو أعلى مستوى له منذ 19 عامًا؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

ولم يوضح "أردوغان" سبب قراره تعيين إرهان تشيتينكايا، نائب الرئيس السابق لهيئة التنظيم المصرفيّة التركيّة، رئيسًا جديدًا لهيئة الإحصاء الوطنيّة بدلًا من "دينجر".

وارتفع التضخّم إلى أكثر من 36 في المئة خلال عام واحد في ديسمبر في تركيا، وهو رقم قياسي منذ سبتمبر 2002، بسبب تراجع قيمة الليرة التركيّة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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بسبب نشره الأرقام السنويّة للتضخم.. "أردوغان" يقيل رئيس هيئة الإحصاء
سبق

أقال الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان، رئيس هيئة الإحصاء الوطنيّة سعيد إردال دينجر، بموجب مرسوم صدر اليوم "السبت"، بعد نشر الأرقام السنويّة للتضخّم.

وتعرّض "دينجر" لانتقادات بعد نشره بيانات في أوائل يناير قدَّرَت معدّل التضخم السنوي عند 36,1 في المئة، وهو أعلى مستوى له منذ 19 عامًا؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

ولم يوضح "أردوغان" سبب قراره تعيين إرهان تشيتينكايا، نائب الرئيس السابق لهيئة التنظيم المصرفيّة التركيّة، رئيسًا جديدًا لهيئة الإحصاء الوطنيّة بدلًا من "دينجر".

وارتفع التضخّم إلى أكثر من 36 في المئة خلال عام واحد في ديسمبر في تركيا، وهو رقم قياسي منذ سبتمبر 2002، بسبب تراجع قيمة الليرة التركيّة.

29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
03:45 PM

بسبب نشره الأرقام السنويّة للتضخم.. "أردوغان" يقيل رئيس هيئة الإحصاء

كشفت أعلى مستوى له منذ 19 عامًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقال الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان، رئيس هيئة الإحصاء الوطنيّة سعيد إردال دينجر، بموجب مرسوم صدر اليوم "السبت"، بعد نشر الأرقام السنويّة للتضخّم.

وتعرّض "دينجر" لانتقادات بعد نشره بيانات في أوائل يناير قدَّرَت معدّل التضخم السنوي عند 36,1 في المئة، وهو أعلى مستوى له منذ 19 عامًا؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

ولم يوضح "أردوغان" سبب قراره تعيين إرهان تشيتينكايا، نائب الرئيس السابق لهيئة التنظيم المصرفيّة التركيّة، رئيسًا جديدًا لهيئة الإحصاء الوطنيّة بدلًا من "دينجر".

وارتفع التضخّم إلى أكثر من 36 في المئة خلال عام واحد في ديسمبر في تركيا، وهو رقم قياسي منذ سبتمبر 2002، بسبب تراجع قيمة الليرة التركيّة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,007
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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13,775
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